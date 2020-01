Prince Damien spricht offen über seine Bisexualität

Im australischen Dschungel erzählt Paradiesvogel Damien Prince, wie er herausfand, dass er bisexuell ist. Nach einer unerwiderten Schwärmerei in der Grundschule warf er beim Tanzen nämlich schnell ein Auge auf den einzigen anderen Jungen in der Gruppe – doch so ganz wollte er den Frauen dann noch nicht abschwören: "Ich bin so hin- und hergerissen. Das ist ganz komisch. Man ist eigentlich lost. Und ich bin immer noch so lost". Im RTL-Dschungelcamp redet er offen über seine Gefühle.

Verwendete Quelle: RTL.de