Prinz Harry: Wie ist es, nun mit Meghans Mutter zusammenzuleben?

Prinz Harry und Meghan Markle haben es in ihrer neuen Heimat nach wie vor nicht leicht: Weit weg von den vielen Vorschriften des britischen Königshauses haben die beiden in den USA mit neuen Problemen zu kämpfen. Nun berichtet die "Daily Mail", dass angeblich Meghans Mutter Doria Ragland in das Anwesen der beiden in L.A. eingezogen ist. Eine einschneidende Veränderung, die das Leben der beiden wohl unterschiedlich beeinflussen wird: Ist Meghan froh, die Unterstützung ihrer Mutter zu haben? Und wie geht es Harry damit, mit seiner Schwiegermutter unter einem Dach zu leben? Im Video seht ihr, wie das Verhältnis des Prinzen zu Doria Ragland bisher war, und was die Zukunft bringen könnte.