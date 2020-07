Die Queen hat einem ganz besonderen Fan eine persönliche Antwort geschickt - im Video seht ihr, was sie einem 7-jähirgen Kind zurückgeschrieben hat.

Die Queen kriegt ohne Frage täglich viel Post - doch kaum einer der Briefeschreiber würde ernsthaft erwarten, dass tatsächlich die Königin von England höchstpersönlich ausgerechnet ihr Anschreiben lesen, geschweige denn beantworten würde. Doch genau das passierte dem 7-jährigen Timothy Madders aus Essex: Er bekam auf seinen Brief eine Antwort von oberster Stelle.

Worträtsel für mehr gute Laune

Vielleicht fand sein Brief ja deshalb Beachtung, weil Timothy der Queen einfach etwas gute Laune schenken wollte: In einem ganz besonderen Suchworträtsel versteckte er lauter positive Lösungsworte, die einfach gute Laune machen sollten. Dazu schrieb er der Queen in seiner saubersten Handschrift, dass er glaubt, dass sie sich in der Corona-Isolation alleine und traurig fühlt, und er ihr gerne eine Freude machen würde. Das ist offensichtlich gelungen: Im Video seht ihr, was die Queen ihm auf seinen Brief geantwortet hat.