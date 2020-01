Schönheits-OP: Sophia Vegas macht ein "Mami-Makeover"

Sophia Vegas hatte eigentlich gesagt, dass sie nach zahlreichen Eingriffen endgültig mit den Schönheits-OPs aufhören wollte. Nun hat sie sich trotzdem wieder in die plastische Chirurgie begeben: Ihrer Meinung nach hat die Schwangerschaft doch zu viele "Nebenwirkungen" mit sich gebracht. Ursprünglich hatte sie sich schon ein paar Monate nach der Entbindung in einer zehnstündigen OP ihre Narben behandeln lassen; jetzt findet sie: "Durch die Schwangerschaft sind schon so ein paar Sachen verrutscht." Seht im Video von RTL.de, wie das "Mami-Makeover" verlaufen ist!