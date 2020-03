Wieso Prinz William beim Biertrinken an seine Großmutter denken muss ...

Herzogin Catherine und Prinz William zeigen sich am ersten Abend ihrer Irlandreise von ihrer lockeren Seite. Nach einem wichtigen Termin beim Präsidenten Michael D. Higgins und seiner Frau Sabina besucht das royale Paar die weltbekannte Brauerei, die das "Guinness-Bier" herstellt. Gemeinsam wird ihnen gezeigt, wie man das Pint perfekt zapft. Anschließend hält William eine Rede, in der er sagt, dass er froh ist, dieses irische Bier endlich in dessen Heimat kosten zu können, wo es so viel besser schmecken soll. Außerdem betont der Prinz in die Fußstapfen seiner Großmutter zu treten - aber was hat Bier mit der Queen zu tun? Im Video seht ihr die Antwort.