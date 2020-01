William und Kate: Emotionaler Appell zur Feuer-Hölle in Australien

Großbritannien und Australien verbindet schon immer eine besonders enge Beziehung zueinander - und so überrascht es nicht, dass die Royal Family sich angesichts der schockierenden Bilder aus dem australischen Flammen-Inferno nun mit einfühlsamen Worten an die Öffentlichkeit wendet. Nicht nur die Prinzen Harry und William äußerten sich emotional zu der verzweifelten Lage in Australien - selbst die Queen persönlich hat sich inzwischen eingeschaltet. Seht im Video, welchen Wunsch die Royals and die Bewohner Australiens haben!