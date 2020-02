Überraschungs-Auftritt: So klingt Adele jetzt mit neuer Figur

Lange war Adele von der Bühne verschwunden - und als sie wieder auftauchte, konnten viele gar nicht glauben, wie sehr sie sich in der Zwischenzeit verändert hatte. Die Sängerin hatte so stark abgenommen, dass sie sogar in Promi-Kreisen zeitweise gar nicht erkannt wurde. Schnell wurden auch Stimmen laut, die unterstellten, auch Adeles Stimme könnte jetzt "dünner" klingen. Das ist natürlich absoluter Quatsch - und Adele selbst trat nun den perfekten Gegenbeweis an: Auf einer Party gab sie spontan ein Konzert für die Gäste. Seht im Video, wie sie die Zuschauer sofort in ihren Bann zieht - und welche Sensation sie ganz nebenbei verkündet.