Adele in einem aktuellen Foto - hättet ihr sie noch erkannt?

Adele hat sich so stark verändert, dass sie für viele Fans kaum noch wiederzuerkennen ist. Im Video seht ihr, was diese Verwandlung ausgelöst hat!

Adele hat für viele von uns den Soundtrack unseres Lebens in Mikrofon gehaucht: Ob der Trennungsschmerz von "Hello" oder die elegante Coolness von "Skyfall": Jeder hatte bei der ersten Note die Sängerin vor dem geistigen Auge. Doch dieses Bild entspricht schon lange nicht mehr der Realität: Adele hat stark abgenommen und ist im Vergleich zu früher kaum wiederzuerkennen. Nun lüftete sie das Geheimnis, wie sie sich so sehr verändert hat.

Ganz unbemerkt 44 Kilo abgenommen

Schon länger lebt die britische Sängerin in den USA und hat dort anscheinend in vielen Punkten das Lifestyle-Gefühl von Kalifornien übernommen. Ihr ganzer Lebensstil hat sich komplett verändert und spätestens im vergangenen Oktober waren ihre Fans völlig überrascht davon, wie anders Adele plötzlich aussah. Nun lüftete sie das Geheimnis, was für ihr komplett neues Leben und Aussehen verantwortlich ist - im Video seht ihr die ganze Geschichte.