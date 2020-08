Adele feiert den Notting Hill Carnival auf ganz besondere Weise: Im Video seht ihr, mit welchem Bikinifoto sie präsentiert, wie stark sich ihr Körper in den letzten Jahren verändert hat.

Adele hat in den letzten Monaten für so manche Überraschung gesorgt. Wer ihren Alltag nicht auf Instagram verfolgt hat, kam plötzlich bei aktuellen Bildern der Sängerin ins Stutzen. "Was echt? Ich hätte sie nicht erkannt!" ist inzwischen schon fast ein Standard-Ausruf bei aktuellen Adele-Fotos geworden. Und auch dieses Bild, das sie nun anlässlich des Notting Hill Carnivals gepostet hat, hat kaum noch Ähnlichkeiten mit der Adele von früher - oder auch nur mit der Adele von vor ein paar Wochen.

Paradiesvogel mit bunten Federn

Zum ersten mal zeigt Adele selbstbewusst, wie stark sie abgenommen hat und präsentiert ihren flachen Bauch in einer bunten Mischung aus enger Leggins und Jamaika-Bikinitop. Vor allem ihre Haare, die zu kunstvollen Mini-Schnecken geflochten sind, verleihen ihr ein völlig ungewohntes Aussehen. In London muss dieses Jahr der Notting Hill Carnival coronabedingt ausfallen - mit diesem Foto schenkt uns Adele zumindest einen kleinen Ausgleich für die abgesagten Festivitäten und zeigt, was für einen starken Auftritt man mit einem einzigen Foto hinlegen kann.