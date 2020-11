Dietrich Adam, bekannt durch TV-Produktionen wie "Sturm der Liebe" ist im Alter von 67 Jahren verstorben - das gab sein Bruder über ein Instagram-Posting bekannt.

Dietrich Adam ist tot - der Schauspieler verstarb am 2. November im Alter von 67 Jahren. Das gab sein Bruder Klaus über Instagram bekannt und appellierte an die Fans: "Behaltet ihn so wie auf dem Bild in Erinnerung. Bitte ruft nicht in seiner Agentur an. Ich danke für euer Verständnis und eure Anteilnahme."

Charakterkopf mit Charisma

Adam spielte in der Telenovela "Sturm der Liebe" von 2013 bis 2017 die Rolle des Friedrich Stahl - eine Figur, die er selbst als selbstbezogen, herrschsüchtig, inkonsequent und liebesbedürftig beschrieb. Aber auch in anderen Produktionen wie etwa dem "Tatort" stand Adam vor der Kamera. Sein Tod wurde nicht nur von seinen Fans mit Bestürzung aufgenommen, auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, machten ihrer Trauer im Netz Luft.