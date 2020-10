Michael Wendler verbreitet Verschwörungstheorien und schmeißt bei DSDS seinen Juroren-Job hin. Und Dieter Bohlen? Der meldet sich verdammt gut gelaunt auf Instagram zu Wort.

Michael Wendler ist sich sicher: Die Coronapandemie, die bereits zahllose Todesfälle gefordert und die Welt in den Ausnahmezustand versetzt hat, gibt es tatsächlich gar nicht, und die Bundesregierung bricht mit den Schutzmaßnahmen die eigene Verfassung. So weit, so "Querdenker"-Standard - nur mit dem Zusatz, dass Wendler auch seinen Job als DSDS-Juror hingeworfen hat, weil er Sender RTL für Teil dieser weltweit angelegten "Verschwörung" hält. Eine Kündigung, über die sich Dieter Bohlen so freut, als hätte er ein paar Monate zu früh ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommen.

"Manche Probleme lösen sich von selbst"

Schon länger war zu merken, dass Bohlen und Wendler so ihre Probleme miteinander hatten. Umso glücklicher zeigt sich Bohlen daher seinen Fans auf Instagram. Ohne um den heißen Brei herumzureden, macht er in einer Videobotschaft kein Geheimnis aus seiner Freude - und was er vom Wendler hält.