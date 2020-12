So kennen wir Stefanie Giesinger gar nicht. Das sonst so quirlige Model zeigt sich von ihrer emotionalen Seite.

Noch nie hat Stefanie Giesinger so emotional über ihr Leben gesprochen: In der neuen Sky Original Serie "Her Story" gewährt sie intime Einblicke in ihr Privatleben. <br/>

Die sonst so quirlige Stefanie Giesinger zeigt sich plötzlich von einer ungewohnt ernsten Seite: Sehr emotional und reflektiert teilt sie in der Dokumentation "Her Story"auf Sky One, die ab dem 15. Dezember ab 21:50 zu sehen ist, private Einblicke in ihr Leben. So verrät sie zum Beispiel, dass sie eigentlich gar kein Model mehr sein möchte und erzählt, warum sie keine Angst vor dem Tod hat.

Keine Zeit zum Erwachsenwerden

Mit nur 17 Jahren wurde Stefanie Giesinger "Germany's Next Topmodel". Ab dann ging ihre Karriere als Model steil bergauf. Dieses Jahr möchte sie dazu nutzten, ihn Ruhe erwachsen zu werden und nimmt ihre Fans auf ihrer privaten Reise mit. Erste Ausschnitte aus der Dokumentation seht ihr im Video.

Die ganze Folge der Dokumentation "Her Story" mit Stefanie Giesinger können Sie am 15. Dezember ab 21:50 Uhr bei Sky One und auf Abruf sehen.