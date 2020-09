Nicole Poturalski meldet sich nach ihrem Kurzurlaub mit Brad Pitt zurück auf Instagram. Seitdem das Model an der Seite des Hollywood-Schauspielers gesehen wurde, häufen sich die Spekulationen um eine Liebesbeziehung. Die 27-Jährige scheint zu dem Rummel um ihre Person eine klare Meinung zu haben.

Nicole Poturalski, 27, meldet sich sechs Tage nach ihrem letzten Foto wieder auf Instagram. Es ist das erste Bild, das das Model nach dem angeblichen Kurzurlaub mit Hollywood-Star Brad Pitt, 56, teilt. Seitdem die 27-Jährige in Frankreich an der Seite des Schauspielers gesichtet wurde, wird sie von der Presse als dessen angeblich neue Freundin gehandelt. Was Poturalski davon hält? In ihrer Instagram-Story teilt sie kryptische Botschaften, die darauf hindeuten könnten.

Nicole Poturalski teilt kryptische Botschaften

Ist sie, oder ist sie nicht die neue Freundin von Brad Pitt? Diese Frage stellen sich Fans und Medien seit Wochen. Nicole Poturalski und Brad Pitt schweigen zu den Gerüchten. Bis jetzt? Auf ihrem Instagram-Kanal sendet das Model einige Botschaften, die auf den Medienrummel abzielen könnten: "How to not care what other people think of you" [zu Deutsch: Wie man sich nicht darum schert, was andere Leute von einem denken]. In einer weiteren Story teilt sie die Worte: "Versuche, das Positive zu finden, wenn du von Negativität umgeben bist."

Es scheint, als wolle Nicole Poturalski sich nicht von den Schlagzeilen beeinflussen lassen. In einem dritten Story-Post teilt sie eine Erinnerung, sich nicht von der Meinung andere ablenken zu lassen und weiter seinen Job und seine Ziele zu verfolgen. Dies könnte darauf abzielen, dass sie nicht bloß als "Frau an der Seite von" betitelt werden will - sondern stolz auf ihre eigene Laufbahn ist, die bereits vor den Bildern mit Brad Pitt sehr erfolgreich war.

Nicole Poturalski und Brad Pitt wurden in Frankreich zusammen gesehen

Erste Gerüchte, das Model würde Brad Pitt daten, kamen im November 2019 auf, als die beiden bei einem Konzert von Kanye West in Los Angeles zusammen gesichtet wurden. Ende August sah man Pitt und Poturalski dann gemeinsam auf dem Weg zum Weingut des Hollywood-Stars "Château Miraval" in Frankreich. "Sie verbringen einige Zeit zusammen im Urlaub und genießen die Gesellschaft des anderen auf Reisen", soll ein Insider gegenüber "People" verraten haben. Die beiden sollen sehr verliebt ausgesehen haben und Brad habe nicht die Augen von ihr lassen können, wie das amerikanische "OK!" Magazin berichtet.

Was genau hinter den Treffen steckt, bleibt bisher von den Stars unkommentiert. Und wie Nicole Poturalskis Botschaften auf Social Media erahnen lassen, wird es auch so bleiben - die Gerüchteküche um sie und den Ex von Angelina Jolie, 45, scheint sie auszublenden und sich weiterhin auf ihre Karriere zu konzentrieren.

Verwendete Quellen: Instagram, People, OK!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.