Nora Tschirner spricht im "Bar-Talk" mit Markus Kavka über ihre Depression: "Ich hatte das Gefühl, es gibt eine Welt in mir, wo keiner war."

In der neuesten Folge des YouTube-Formats "Bar-Talk" des Vereins "Freunde fürs Leben e.V.", der über seelische Gesundheit aufklärt, spricht Moderator und Autor Markus Kavka mit Schauspielerin Nora Tschirner (39) sowohl über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen als auch über ihre Rolle als personifizierte Depression in der neuen TNT-Serie "The Mopes".

Tschirner redet offen über ihre Depression

In dem Video, das am morgigen Freitag (7. Mai) veröffentlicht wird, beschreibt die Berlinerin laut Vorabankündigung unter anderem ihre eigene Depression: "Ich hatte das Gefühl, es gibt eine Welt in mir, wo keiner war [...] aus der ich nie wieder herausfinde", so Tschirner. Dank einer Therapie und der richtigen Medikation konnte sie die Krankheit, die sie jahrelang geheim gehalten hatte, überwinden. Mitte April sprach sie in einem Interview mit dem "Süddeutsche Zeitung Magazin" erstmals öffentlich darüber.

Nora Tschirner und Markus Kavka klären aber auch die Frage, ob man Depression wie in "The Mopes" mit Humor begegnen darf. Die sechs halbstündigen Folgen der Dramedy laufen ab 11. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr bei TNT Comedy.

Verwendete Quellen: "Bar-Talk", Süddeutsche Zeitung