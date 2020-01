Olivia Jones darf zum Papst ... aber nur als Mann

Schrill und knallbunt – das macht den Travestie-Star Olivia Jones aus und so lieben sie die Fans. Und die Kunstfigur hat schon einiges erreicht: Sie nahm zum Beispiel 2017 bei der Wahl des Bundespräsidenten teil und sprach 2016 das "Wort zum Sonntag". Nun hatte Olivia sich zu ihrem 50. eine weitere Mission in den Kopf gesetzt – sie wünscht sich eine Audienz bei Papst Franziskus (83).

Nicht alle Wege führen nach Rom

So weit, so gut. Drei Wege führen zum Papst in die Vatikanstadt: Zum einen kann man zur allgemein zugänglichen Generalaudienz auf dem Petersplatz, die jeden Mittwoch um 9:30 Uhr stattfindet. Darüber hinaus gibt es noch die Gruppenaudienzen, die normalerweise für Geistliche und Pilger vorgesehen sind. Und die Königsdisziplin: Eine Privataudienz in der päpstlichen Bibliothek. Dies gewährt der Papst jährlich rund 500 Personen.

Nun, zurück zu Olivia. Sie erhielt eine Antwort auf ihren Wunsch vom obersten Verwaltungs-Chef des Vatikans. In diesem heißt es, dass Olivia ein Empfehlungsschreiben ihres Ortsbischofs vorliegen müsse, wie die "Bild" berichtet. Doch jetzt kommt's: "Eine Teilnahme an der Generalaudienz als Künstlerfigur ist nicht möglich", hieße es weiter. Wie bitte? Oliva dürfte nur als Mann kommen – also als Oliver Knöbel (bürgerlich)?

Wir geben zu: Es wäre schon eine Sensation, wenn Olivia als Transvestit das Oberhaupt der katholischen Kirche treffen würde. Gerade da die Konstitution bekannt dafür ist, Homosexualität abzulehnen. Aber wäre nicht gerade in der heutigen Zeit ein Austausch wichtig?

Wer ist Olivia Jones? Daten und Fakten

Olivia Jones ist eine Drag Queen. Hinter der Figur steckt der Travestiekünstler Oliver Knöbel.

Geboren wurde Oliver Knöbel am 21. November 1996.

2015 veröffentlichte Olivia Jones das Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum: Eine Geschichte von anderen Ufer".

