Baby-News bei Peyman Amin: Der ehemalige Juror von "Germany's Next Topmodel" und Modelagent verkündet die Geburt seines ersten Kindes auf Social Media.

Im Januar dieses Jahres überraschten Ex-GNTM-Juror Peyman Amin, 52, und seine Freundin Sandra Apfelbeck, 30, auf dem rotem Teppich beim Ball des Sports in Frankfurt: Die werdende Mama präsentierte ihren kleinen, aber nicht übersehbaren Babybauch. Im Gespräch mit der "Bild" verriet der Modelagent auch den Geburtstermin, kündigte an, dass der Spross im Sommer das Licht erblicken wird. "Wir sind sehr aufgeregt, es ist für uns beide das erste Mal, wir wollen alles so gut wie möglich vorbereiten, dass es perfekt passt", schilderte der 52-Jährige der Zeitung. Nun ist es so weit und das Paar darf seinen kleinen Schatz in den Armen halten.

Erstes Baby für Peyman Amin und Freundin Sandra

Seit drei Jahren sind der Modelscout und seine Freundin ein Paar. Die Geburt ihres Babys verkünden Peyman und Sandra in den sozialen Medien an. Dort teilt der Modelagent ein Foto der winzig kleinen Füße seines Kindes und schreibt lediglich die Worte "Bedingungslose Liebe" dazu.

Fans und Freund:innen gratulieren dem frischgebackenen Papa zahlreich. "Herzlichen Glückwunsch! Genießt die Kennenlernzeit und diese unfassbare Liebe", kommentiert Ex-Kickboxerin Christine Theiss, 43, die Aufnahme. "Freue mich sooo für euch", schreibt Jana Ina Zarrella, 46.

Peyman Amin: Späte Vaterfreuden

In seinem Alter noch Vater zu werden, darüber hat sich Peyman Amin keine Gedanken gemacht, wie er gegenüber "Bild" verraten hatte. "Das ist doch ganz normal. Es wird die größte Aufgabe meines Lebens." Auch seine Freundin Sandra sei davon überzeugt, dass Amin ein "ganz toller Vater" werde. "Er bereitet sich schon vor, liest ganz viel darüber. Er will nichts dem Zufall überlassen."

Kurz vor der Geburt platzte der Ex-GNTM-Juror vor Vorfreude, gab sich aber auch nervös. "Ich bin schon sehr aufgeregt", gestand Peyman im Interview mit RTL. Sandra sei da "deutlich gelassener". Das Paar hatte sich lange im Vorfeld auf die Vorbereitungen gestürzt. So wurde "das Kinderzimmer voll ausgestattet", "viele Klamotten und Utensilien besorgt" und Vorbereitungskurse, "wie zum Beispiel der Säuglingspflegekurs", absolviert. Das Paar ist also bestens auf seinen Nachwuchs vorbereitet – na dann kann ja nichts mehr schiefgehen.

Verwendete Quellen: instagram.com, Bild, RTL

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.