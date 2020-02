Pietro Lombardi: Überraschende Nachricht am Valentinstag!

Er hatte eine der prominentesten Beziehungen Deutschlands, seine Trennung erschütterte die Nation – und nun wendet sich Pietro Lombardi mit einer Liebes-Botschaft am Valentinstag an seine Fans!

In seinen Instagram-Storys verrät Pietro, was er von diesem besonderen Tag hält und hat eine besondere Botschaft an alle seine Fans.

"Absoluter Schwachsinn"

So schreibt Pietro: "Ob Valentinstag jemals eine Bedeutung für mich hatte? Nein. Weder in einer Ehe, noch als ganz normales Paar. Dieser Tag ist absoluter Schwachsinn und macht null Sinn, aber 90% fahren diesen Film mit." Klare Ansage – und Pietro geht noch weiter und schimpft: "Mit Tanz in den Mai der sinnloseste Tag im Jahr."

Trägt Pietro wirklich so wenig Romantik in sich? Mit Sarah wirkte er doch immer so glücklich und verliebt und als Papa vom kleinen Alessio wirkt er auch immer so liebevoll. Nein, Pietros Schimpfen auf den Valentinstag ist kein Schimpfen über die Liebe an sich.

Wie Pietro seine Worte meint

Das erklärt er auf seinem Profil so: "Leute, wenn ihr euren Partner gern habt, dann zeigt es ihm doch jeden Tag! Warum explizit an diesem Tag? Das geht mir so auf die Klöten! Unglaublich, dass alle sich so auf diesen Tag aufbauen – chillt doch mal euer Leben, Alter! Was soll denn der Scheiß?"

Wir übersetzen: Für Pietro sollte die Liebe und das Zeigen der Liebe sich also nicht nur auf einen Tag konzentrieren. Vielmehr sollten wir alle den Menschen, die wir lieben, jeden Tag zeigen, wie besonders wir sie finden. Und das ist eine Valentinstags-Botschaft, die wirklich von Herzen kommt!

Pietro Lombardi – Daten und Fakten

Pietro Lombardi ist ein deutscher Sänger und Sieger der achten Staffel "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS)

Geboren wurde er am 9. Juni 1992 in Karlsruhe

Von 2013 bis 2019 war er mit Sarah Lombardi verheiratet, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Alessio

Seit 2019 ist er wieder bei DSDS präsent – inzwischen als Juror

verwendete Quellen: Instagram