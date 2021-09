Nach langer Pause meldet sich Pietro Lombardi zurück auf Instagram - und erzählt offen davon, welche schwere Zeit er durchgemacht hat.

Was Pietro Lombardi nun enthüllt hat, ist für viele Fans ein Schock: "Es gab keine andere Option. Ich war leer. Ich war komplett leer und musste mich neu finden wieder", offenbart er in einem ausführlichen Video, das er am Abend des 15. Septembers auf Instagram veröffentlicht, und das oben in einem Beitrag von RTL zusammengefasst wird. Mit deutlichen Worten gewährt er einen tiefen Einblick in sein Seelenleben: "Ich war abends im Bett, ich habe geweint. Ich wusste gar nicht, warum ich geweint hab." Einzig sein Sohn Alessio, 6, konnte ihm in diesen schweren Zeiten noch Kraft schenken. "Alessio hat mir immer dieses Gefühl gegeben, 'Ey Papa, alles ist gut!' Und das war eigentlich das Gefühl, das mir gereicht hat. Wenn er da ist, dann geht's mir einfach gut", so die offenen Worte des Sängers.

Pietro Lombardi: "Es ist so krass, darüber habe ich noch nie geredet"

Aber sobald Pietro wieder allein war, sei er wieder in ein tiefes Loch gefallen, das er sich selbst nicht erklären könne. "Dann habe ich mich erst mal mit mir selber beschäftigt", so der 29-Jährige. Ohne jede Schönfärberei spricht er über seine Probleme im Umgang mit dem Reichtum, den seine Karriere ihm eingebracht hat, sowie das nicht immer ganz ehrliche Interesse von Frauen, die sein schneller Ruhm mit sich brachte. Im Video seht ihr, was ihm besonders zu schaffen machte - und warum er besonders wegen seiner Sorge um Alessio weinen musste.

Quelle: RTL