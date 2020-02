Pietro Lombardi enthüllt Liebes-Problem: "Ich habe viel zu viel Angst davor …"

Pietro Lombardi ist als Musiker, DSDS-Jury-Mitglied und Alessio-Papa bekannt. Auf Instagram unterhält er seine Fans mit lockeren Sprüchen und exklusiven Updates aus dem Tonstudio. Die Öffentlichkeit meint, ihn zu kennen – bei all den kurzen Videos und Bildern setzt sich im Kopf langsam aber sicher das Pietro-Lombardi-Puzzle zusammen. Was darin jedoch bisher nicht vorkommt, ist ein Wort: Als schüchtern würde man den jungen Herrn mit Cappy und Goldkettchen nun nicht gerade beschreiben.

Tja, was lernen wir nun erneut? Der äußere Eindruck trügt. Denn nun hat sich Pietro Lombardi ausgerechnet in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" ganz Deutschland geöffnet. Ganz nebenbei verriet das Jury-Mitglied in der letzten Folge den Grund für sein ewiges Single-Dasein. Und gibt damit einen unerwarteten Einblick in sein Inneres.

Pietro Lombardi verrät unerwartetes Dating-Problem

Dass Pietro Lombardi noch Single ist, könnte daran liegen, dass er sich einfach nicht traut, Frauen anzusprechen! Als ein Kandidat in der Sendung erzählt, er habe noch nie eine Freundin gehabt, schlägt sich Pietro sofort auf seine Seite. Er scheint ihm Mut machen zu wollen – und plaudert aus seinem Privatleben:

Ich spreche keine Frauen an. Wenn ich eine Frau schön finde und ich sie anspreche – ich hab viel zu viel Angst davor, dass sie sagt, 'ey, ist ja alles nett und so, aber ich hab einen Freund'. Das ist scheiße! Deswegen spreche ich lieber gar keine an.

Pietro Lombardi ist seit der Trennung von Alessios Mutter Sarah Lombardi Single. Immer wieder sollen Freunde versuchen, ihn zu verkuppeln – bisher blieben jegliche Versuche jedoch erfolglos. Auch mit Love-Island-Kandidatin Melissa sollte es trotz großer Hoffnungen nicht klappen. Na, vielleicht kommt ja jetzt die Herzensdame einfach auf Pietro zu. Wer sagt denn, dass Männer immer die Initiative ergreifen müssen?! Wir drücken fest die Daumen!

DSDS – Fakten zur Castingshow

"Deutschland sucht den Superstar" läuft seit 2002 auf RTL

Seit der ersten Staffel sitzt Dieter Bohlen in der Jury

Neben Bohlen sitzen aktuell Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi in der Jury

aktuelle Folgen laufen samstags und dienstags auf RTL, außerdem auf TVNOW.

