Catherine, Princess of Wales, ist aus der Royal Family nicht mehr wegzudenken. Es scheint, als würde sie Charles und Camilla sehr nahestehen, doch Royal-Expert:innen sind der Meinung, dass die Erziehung von Kates Kindern gelegentlich zu Spannungen führen könnte.

Catherine, Princess of Wales, 41, begeistert mit ihren Auftritten im Dienste der Krone stets Royal-Fans. Auch bei royalen Großereignissen spielen Prinz William, 41 und seine Frau immer wieder wichtige Rollen – wie etwa bei König Charles', 74, Krönung im Mai 2023. Die Waleses stehen dem Monarchen sowie Königin Camilla, 76, in allen Lagen zur Seite. Dennoch soll es zwischen Kate und ihren Schwiegereltern hin und wieder zu angespannten Situationen kommen. Der Grund: die Erziehung von Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 8, und Prinz Louis, 5.

Mutter Carole gibt Erziehungstipps

Denn in der Channel 5-Dokumentation "When the Middletons Met the Monarchy" betonen verschiedene Royal-Expert:innen, dass Charles und Camilla überraschend wenig Einfluss auf die Erziehung des Thronerben und dessen Geschwistern haben. Laut Adelsexpertin Jennie Bond frage Kate eher ihre Mutter Carole Middleton, 68, als das Königspaar um "Hilfe, Rat und Anleitung", wenn es um ihre Kids geht. Dem fügt Autor Tom Quinn in der Doku hinzu: "Ich vermute, jeder denkt, dass die königliche Familie in Bezug auf die Kinder zwangsläufig den größten Einfluss haben wird, aber das ist völlig falsch. Es werden die Middletons sein, die den Einfluss haben, weil die royale Familie zu förmlich und zu sehr in ihren Gewohnheiten festgefahren ist."

Deswegen komme es auch zu besagten Reibereien, da George, Charlotte und Louis mehr Zeit mit den Middletons verbringen würden als mit den Royals, erklärt Bond wiederum. "Ich nehme an, dass es manchmal kleine Spannungen gibt, wer die Enkelkinder am meisten zu sehen bekommt. Kate wird sich immer an Carole wenden [...] und sie wird sich einfach mit den Kindern treffen und herumtollen – möglicherweise bevor sie sich mit Camilla und Charles treffen würde." Daher könnte Catherine einen gewissen Druck verspüren, den Regenten und seine Frau mehr in die Erziehung ihrer Kinder einzubeziehen.

Prinz William: Die Middletons sind ihm wichtig

Doch nicht nur Catherine baut auf ihre Eltern sowie Geschwister Pippa Matthews, 39, und James Middleton, 36, auch Prinz William fühlt sich mit der Familie seiner Frau verbunden. Nach Angaben von Royal-Experte Richard Kay sei es auch der Thronfolger gewesen, der die Middletons regelmäßig in das royale Leben eingeführt hat. So habe er Queen Elizabeth, †96, einst gebeten, Carole und Co. nach Royal Ascot oder 2012 zu den Feierlichkeiten zu ihrem 60. Thronjubiläum einzuladen. Das innige Verhältnis zwischen den Waleses und den Middletons bleibt weiterhin bestehen – auch wenn Charles und Camilla dadurch eventuell den Kürzeren ziehen.

Verwendete Quelle: "When the Middletons Met the Monarchy"

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

sti