Starköchin Desirée Jaks hat Prinz Carl Philip bei der Preisverleihung des "Koch des Jahres" hautnah erlebt. In einem Interview plaudert die Köchin nun offen über den schwedischen Royal.

Prinz Carl Philip, 44, machte in den letzten Tagen vor allem durch seine Handverletzung auf sich aufmerksam: Bei einem Besuch der Medizinischen Gesellschaft in Stockholm strahlte er zwar, musste aber mit einem auffälligen Gips an der rechten Hand auftreten. "Prinz Carl Philip ist letzte Woche im Rahmen einer Familienaktivität unglücklich gestürzt und hat sich dabei am Arm verletzt", erklärte der Hof dazu. Bei der Preisverleihung des "Koch des Jahres" zeigte sich Carl Philip noch immer mit seiner eingegipsten Hand, aber ansonsten gut gelaunt, wie eine Profiköchin jetzt ausplaudert.

Profiköchin Desirée Jaks über Prinz Carl Philip

Seit mehreren Jahren ist Carl Philip Schirmherr dieser kulinarischen Veranstaltung und sitzt als solcher als Ehrenmitglied auch in der Jury. Der diesjährige Wettbewerb fand bereits am 19. Oktober 2023 statt. Eine, die dieses Event erst rund zwei Wochen später verdaut, ist Kandidatin und Profiköchin Desirée Jaks. Wie die schwedische Zeitung "Svensk Damtidning" berichtet, war Jaks in der Radiosendung "Morgonpasset i P3" zu Gast – und ließ sich natürlich auch ein paar spannende Worte über Prinz Carl Philips Verhalten entlocken.

"Er ist super entspannt und wirklich nett"

Im Interview schwärmt die Köchin vom schwedischen Prinzen in den höchsten Tönen. "Er ist super entspannt und wirklich nett", so Jaks laut "Svensk Damtidning". Weiter gibt sie zu: "Da ist man ein bisschen erschrocken und immer noch geschockt, aber er hat versucht, die Stimmung ein bisschen aufzulockern und ist sehr nett." Jaks Gesprächspartnerin, die Radiomoderatorin Linnea Wikblad, fragte daraufhin überrascht, worüber man mit einem Prinzen Smalltalk halten würde. Und bekommt eine besonders schöne Antwort: "Ich glaube, das geht ganz natürlich, es ist ein bisschen wie ein Gespräch mit einem Freund", so Jaks. Ein großes Kompliment für den offensichtlich sehr nahbaren Carl Philip! Neben seiner kulinarischen Leidenschaft interessiert sich der 44-Jährige auch für den Rennsport und hat sogar bei der Preisverleihung "über Rallyes gesprochen", wie Jaks abschließend verrät.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quelle: svenskdam.se