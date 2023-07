Prinz Daniel Er plaudert Details über romantisches Date mit Prinzessin Victoria aus

Am großen Victoriatag am 14. Juli 2023 haben Prinz Daniel und Prinzessin Victoria kaum private Zeit füreinander. Deshalb nutzt das Paar den Vorabend für romantische Stunden, wie er nun verrät.

Am Freitag, 14. Juli 2023, wird Kronprinzessin Victoria von Schweden 46 Jahre alt. Doch bereits am Vorabend haben sie und ihr Ehemann ein romantisches Date geplant. Das hat Prinz Daniel, 49, im Vorfeld des traditionellen Victoriagolfen auf Öland am 13. Juli 2023 gegenüber der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning" verraten.

Jedes Jahr im Sommer urlaubt die schwedische Königsfamilie auf der beschaulichen Insel Öland vor der südöstlichen Küste Schwedens. Der Geburtstag von Prinzessin Victoria bildet den Höhepunkt und wird mit dem Victoriakonzert im Rahmen der mehrwöchigen Livemusik-Reihe Solliden Sessions zelebriert. Ein Großereignis!

"Die Öffentlichkeit versammelt sich, um ihr zu gratulieren und die gesamte königliche Familie ist beim Victoria-Konzert auf Schloss Borgholm anwesend", berichtet "Svensk Damtidning"-Royal-Expertin Ellen Myrgård Lindén. Für private Pärchen- oder Familienzeit bleibt an diesem Tag kaum Gelegenheit.

Umso wichtiger ist es Daniel und Victoria, die wenigen Minuten trauter Zweisamkeit zu nutzen. Am Vorabend ihres Geburtstages besuchen Victoria und Daniel daher das Konzert der schwedischen Pop-Größe Niklas Strömstedt, 64. Das hat der 49-jährige Prinz gegenüber "Svensk Damtidning" bestätigt. Zu den romantischen Singer-Songwriter-Klängen werden sich die Eltern von zwei Kindern vermutlich wieder eng aneinanderschmiegen – und sich in der Burgruine so verliebt zeigen, wie schon in den Jahren zuvor oftmals.

Daniel verrät Details über Sommerurlaub mit der Familie

Auch über den derzeitigen Urlaub mit seinen Schwiegereltern Königin Silvia, 79, und König Carl Gustaf, 77, und den Kindern Prinzessin Estelle, 11, und Prinz Oscar, 7, gerät Daniel ins Schwärmen und erzählt: "Es ist immer unglaublich schön, hier unten auf Öland zu sein und Victorias Familie ist zusammen. Ich freue mich also auf ein nettes Beisammensein und schöne Tage. Ich mag Öland auch sehr, es macht so viel Spaß."

Verwendete Quelle: svenskdam.se