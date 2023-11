Nach brisanten Affären-Gerüchte um Kronprinz Frederik scheinen die dänischen Royals eine schwere Zeit durchzumachen. Insbesondere Prinzessin Mary hat es derzeit nicht leicht. Jetzt aber setzen sie subtile Zeichen.

Die Gerüchteküche brodelt – und das nicht nur in Dänemark! In der aktuellen Ausgabe der spanischen Klatschzeitschrift "Lecturas" werden Aufnahmen von Prinz Frederik, 55, und der mexikanischen Prominenten Genevieve Casanova in Madrid veröffentlicht, die sie bei einem heimlichen Treffen Ende Oktober dieses Jahres zeigen sollen.

Schwere Zeiten für das dänische Königshaus

Spekulationen, die Casanova in einem offiziellen Statement, das unter anderem dem Magazin "Hola" vorliegt, entschieden dementiert. So weist sie "die Behauptungen, die eine romantische Beziehung zwischen Prinz Federico und mir andeuten, kategorisch zurück" und beteuert, dass "jede Behauptung dieser Art nicht nur völlig unwahr ist, sondern auch die Tatsachen auf böswillige Weise verdreht". Zudem veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account ein Anwaltsschreiben, in dem sie klarstellt, gegen die Berichterstattung rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Prinz Frederik indes hat sich bisher nicht zu den Schlagzeilen geäußert und auch der Hof wies Presseanfragen mit dem Hinweis, die Privatsphäre der Royals nicht kommentieren zu wollen, zurück.

So möchte Prinz Frederik die Welt beruhigen

Wie sehr den Kronprinzen und seine Ehefrau Prinzessin Mary, 51, die aktuellen Affärengerüchte verletzen dürften, ist offensichtlich. Weitermachen müssen die beiden trotzdem. Und das tun Frederik und Mary auch. Am Donnerstag, 9. November 2023, veröffentlichte der offizielle Instagram-Account des dänischen Hofes ein Video, in dem das Ehepaar Werbung für den "Royal Run" im kommenden Jahr macht.

Prinz Frederik hält demonstrativ seinen Ehering in die Kamera. © instagram.com/detdanskekongehus/ / Instagram

In dem Clip fällt vor allem die erste Sequenz ins Auge: Prinz Frederik begrüßt seine Follower:innen, in dem er sich selbst filmt und die linke Hand zum Gruß hebt. Dabei hält der Kronprinz auch demonstrativ seinen Ehering in die Kamera. Ein subtiles Zeichen an alle Kritiker:innen, dass mit seiner Ehe alles in Ordnung ist?

Fans sind sichtlich empört

Ganz überzeugen lassen sich die Fans der dänischen Königsfamilie davon allerdings nicht. "Ich bin wirklich schockiert, wenn das wahr ist", kommentiert ein User in Anspielung auf die Affärengerüchte. Andere Follower:innen stellen sich hinter Prinzessin Mary und machen Frederik schwere Vorwürfe. Kommentare wie "Wie konntest du ihr das antun?!?!", "Du hast gesagt, du würdest dich immer um Mary kümmern ..." und "Gerechtigkeit für Mary!" häufen sich in der Kommentarspalte unter dem Video. Scheint, als bräuchten Royal-Fans mehr als nur ein subtiles Zeichen, um dem Thronfolger wieder vertrauen zu können.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: instagram.com, lecturas.com