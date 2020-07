Prinz George: Neue Fotos zum 7. Geburtstag

Prinz George, Sohn von Herzogin Catherine und Prinz William, wird sieben Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es neue Fotos des jungen Royals.

Prinz George hat am 22. Juli Geburtstag. Seine Eltern Herzogin Catherine, 38, und Prinz William, 38, veröffentlichen aus diesem Grund neue Fotos ihres Erstgeborenen. Das ist seit 2013 zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden, um das Volk am Leben des Thronfolgers teilhaben zu lassen.

Prinz George feiert seinen 7. Geburtstag

Am späten Dienstagabend, eine halbe Stunde vor Georges Ehrentag, gingen zwei Fotos online. Wie immer wurde das Geburtstagskind von Kate aufgenommen; als Datum gibt der Palast "früher im Monat" an. Eines der Bilder zeigt George lächelnd - und im Vergleich zum letzten Geburtstag sichtlich gewachsen und älter - in einem grünen Camouflage-Shirt im Freien. Auf einem anderem Foto ist George in einem unifarbenen, grünen Shirt und mit einem strahlenden Lachen vor einer Wand zu sehen. Die Ähnlichkeit mit Papa William ist, mal wieder, frappierend. Aber auch Michael Middleton, 71, Kates Vater, will mancher in George erkennen.

Der kleine Royal ist ein Profi in Sachen Foto

Auf das allererste Foto von Prinz George hatten Fotografen, Fans und Journalisten im Juli 2013 sehnsüchtig gewartet und sich zum Teil tagelang vor das St Mary's Hospital in London gesetzt, um einen Blick auf den Sohn von Kate Middleton und Prinz William zu erhaschen. In einem himmelblauen Kleid trat eine überglückliche Kate mit ihrem Baby einen Tag nach der Geburt vor die Kliniktür. Noch am selben Tag chauffierte der frischgebackene Vater seine kleine Familie nach Hause, in den Kensington Palast. Seitdem versorgt der britische Königshof Fans und Presse regelmäßig mit niedlichen Fotos von Prinz George.

Übirgens: Royal-Fans durften sich in diesem Jahr auch am 2. Mai, dem 5. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, und am 23. April, dem 2. Geburtstag von Prinz Louis, über neue Mini-Royals-Fotos freuen.

Verwendete Quelle: Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.