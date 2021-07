Prinz George Nie wieder kurze Hosen für den Thronfolger

Prinz George, wie wir ihn bisher oft in der Öffentlichkeit gesehen haben: In einem kindlichen Outfit mit Kniestrümpfen und kurzen Hosen.

Eine Ära geht zu Ende: Prinz George wird vorraussichtlich nie wieder seinen typischen Look aus eleganten Shorts und Kniestrümpfen tragen - das verriet die Familien-Ausstatterin von William und Catherine.

Prinz George steht kurz vor seinem Geburtstag: Am 22. Juli wird der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Catherine acht Jahre alt werden. Mit jedem Lebensjahr wird er erwachsener, was sich auch in seinen Kleidungsstücken abzeichnet. Das erklärt zumindest Sophie Mirman, Gründerin des Lieblingsgeschäfts für Kinderbekleidung der Royals. Sie ist sich sicher: Die kurzen Hosen, in denen wir ihn jahrelang gesehen haben, wird er nie wieder tragen.

Prinz George: Abschied von Kniestrümpfen und kurzen Hosen

Wer sich an den Anblick des Thronfolgers in den für ihn typischen Shorts gewöhnt hat, wird von dieser Nachricht vielleicht enttäuscht sein. Der Hintergrund dieses Stilwechsels: Mit seinem Alter überschreitet George in Großbritannien auch eine magische Grenze, denn ab einem bestimmten Geburtstag werden nicht nur in der Royal-Family die Shorts gegen Hosen getauscht.

Verwendete Quellen: people.com, gala.de