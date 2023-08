Prinz Harry + Herzogin Meghan: Erneuter Affront! König Charles ehrt ihren Feind

Die Aussicht auf Versöhnung zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit König Charles schein immer weiter in Ferne zu rücken. Nun ehrte der Monarch ausgerechnet Edward Yound, einen ihrer größten Feinde, mit einem besonderen Posten.

In Montecito dürfte die Stimmung dieser Tage auf dem Siedepunkt angekommen sein, sollten die neuesten Neuigkeiten aus dem Buckingham Palast schon zu Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 42, über den großen Teich vorgedrungen sein. Gerüchten zufolge hebt König Charles, 74, ausgerechnet den Mann in das Amt seines "Permanent Lord in Waiting", der den Sussexes vor ihrem Ausstieg als Senior Royals das Leben schwermachte.

König Charles ernennt Sir Edward Young zu seinem "Lord in Waiting"

Wie Royal-Experte und Kolumnist Richard Eden aus königlichen Kreisen erfahren haben will, wird der Monarch niemand geringeren als Sir Edward Young, 56, zu seiner rechten Hand machen. Er wird den König dann bei Veranstaltungen vertreten dürfen, an denen dieser nicht persönlich teilnehmen kann. "Seine Majestät hat großen Respekt vor Lord Young und ist dankbar für all die Arbeit, die er für seine Mutter geleistet hat, oft unter großem Druck", zitiert Eden einen Insider in seiner Kolumne für "Daily Mail". "Diese neue Ehrung spiegelt dies wider."

Sir Edward Young © Max Mumby/Indigo / Getty Images

Sir Edward Young, der der ranghöchste Berater von Queen Elizabeth, †96, war, wurde zum Lord ernannt, als er nach 19 Jahren aus dem königlichen Dienst ausschied. Er hatte nach dem Tod der Königin im September 2022 den Wechsel in der Regentschaft noch begleitet.

Prinz Harry: Vorwürfe gegen Young

Während die Royal Family ihm für seine Dienste dankbar sein dürfte, machte er sich bei Harry und Meghan weniger beliebt. Schon lange hatte es Spekulationen gegeben, dass er einer derjenigen war, denen die beiden die Schuld dafür gaben, dass ihnen der Ausstieg als hochrangige und arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie erschwert wurde.

Die Gerüchte bestätigte Prinz Harry selbst Anfang des Jahres. In seinen Memoiren "Spare" (dt. "Reserve") beschuldigte der Herzog von Sussex Sir Young, ihn daran gehindert zu haben, seine Großmutter zu sehen, um sie von seinen Konditionen bezüglich des Ausstiegs zu überzeugen. Zudem machte er Young dafür verantwortlich, dass Harry nach seinem Ausscheiden aus dem königlichen Dienst der Schutz durch Scotland Yard entzogen wurde.

Die Beziehung von Prinz Harry und König Charles scheint seit den Geschehnissen der vergangenen Monate und Jahre am seidenen Faden zu hängen. Mit seiner jüngsten Amtshandlung dürfte der 74-Jährige auch diesen durchtrennt haben.

Verwendete Quelle: dailymail.co.uk

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.