Prinz Harry und Herzogin Meghan haben erst kürzlich in der Doku "Harry & Meghan" Kritik am Königshaus geäußert.

von Helen Kreimer und Henning Hönicke Überraschend emotional eröffnet Prinz Harry gegenüber dem britischen Sender ITV, dass er sich wieder ein besseres Verhältnis zu seiner Familie wünscht.

Es schien lange Zeit, als hätte Prinz Harry, 38, endgültig mit der Royal Family abgeschlossen: Nach dem Umzug in die USA gab es von ihm in erster Linie sehr kritische Töne zum Königshaus zu hören, die zuletzt in den massiven Vorwürfen der Netflix-Doku "Harry & Meghan" gipfelten. Umso erstaunlicher ist, dass er nun plötzlich versöhnliche Töne anschlägt und in einem Interview erzählt, wie sehr er sich seine Familie zurückwünscht.

Prinz Harry: "Es hätte nicht so kommen müssen"

Kurz vor der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Spare" gibt Prinz Harry gleich zwei große TV-Interviews: Eines mit US-AnchormanAnderson Cooper und eines mit dem britischen Moderator Tom Bradby für den Sender ITV. Für beide Interviews gibt es nun Trailer, in denen Harry schon ungewohnt deutlich seinen Wunsch nach Versöhnung ausspricht – doch dafür müssen erst einige Rahmenbedingungen stimmen. Im Video zeigen wir, worauf Harry trotz der Konflikte der letzten Jahre hofft.

Verwendete Quellen: CBS, itv, Twitter

Dieses Video erschien bereits auf GALA.de

Brigitte