Vor wenigen Wochen befand sich Prinz Harry in Großbritannien. Zu einem Treffen mit Mitgliedern der Royal Family soll es nicht gekommen sein. Dabei soll König Charles seinen Zweitgeborenen zu sich eingeladen haben – doch dieser lehnte ab.

Prinz Harry, 39, hat vom 9. bis 16. September 2023 die Invictus Games in Düsseldorf ausgerichtet. Kurz zuvor reiste der Mann von Herzogin Meghan, 42, nach Großbritannien, wo er den WellChild Awards beiwohnte. Bei der Preisverleihung hielt er eine bewegende Rede und ehrte am Vorabend ihres ersten Todestages Queen Elizabeth, †96. Am 8. September wurde der Herzog von Sussex schließlich beim Verlassen der St. George's Chapel in Windsor gesichtet, dort hatte er still und heimlich das Grab seiner verstorbenen Großmutter besucht. Royal-Expert:innen waren sich daraufhin sicher, dass Harrys Solo-Grabbesuch für die endgültige Entfremdung der britischen Königsfamilie stehe. Die Royals wollen nach all seinen Enthüllungen nichts mehr mit Harry zu tun haben, so hieß es.

Doch jetzt wird bekannt, dass König Charles, 74, einen Schritt auf seinen Sohn zugegangen sein soll – allerdings ohne Erfolg.

Prinz Harry hat Treffen mit Vater Charles abgelehnt

König Charles und Königin Camilla haben den ersten Todestag der Queen auf Schloss Balmoral verbracht, wo die Monarchin zwölf Monate zuvor ihren letzten Atemzug machte. Der Regent soll seinen Zweitgeborenen auf das Anwesen in Schottland eingeladen haben, berichtet nun "The Sun". Der 39-Jährige soll jedoch abgelehnt haben, nachdem er das Büro des Königs offiziell um eine royale Unterkunft und Sicherheit für seinen eintägigen Zwischenstopp in Großbritannien gebeten hatte. Ein hochrangiger Palastmitarbeiter habe ihm höflich mitgeteilt, dass keines der Londoner Häuser der Familie oder Schloss Windsor zur Verfügung stünde, da die meisten Mitarbeitenden in den Highlands seien.

Stattdessen sei Harry gesagt worden, er könne nach Balmoral kommen, wo Charles und Königin Camilla eine private Familienfeier abhielten. Der Herzog von Sussex habe jedoch argumentiert, dass ein Schlenker nach Schottland aufgrund seines ohnehin kurzen Aufenthalts in seiner Heimat logistisch unmöglich gewesen sei.

Hat Harry damit eine wichtige Chance verpasst?

Autorin Ingrid Seward kann Prinz Harrys Entscheidung nicht nachvollziehen. "Für Harry ist dies eine verpasste einmalige Gelegenheit. Er hätte es wagen und sie besuchen sollen. Wenn der König einen nach Balmoral einlädt, würden die meisten Leute ihre Reisepläne absagen. Er hätte die Dinge leicht umplanen können, um sich die Zeit zu verschaffen", zitiert "The Sun" die Royal-Expertin. Charles sei ein verzeihender Mensch und werde seinen Sohn niemals aufgeben. Doch nach den Anschuldigungen, dass Camilla "gefährlich" sei, dürfte es dem Monarchen nicht leicht gefallen sein, dem Aussteiger-Royal entgegenzukommen. Mit Harrys Absage lässt eine Aussprache weiterhin auf sich warten.

Verwendete Quelle: thesun.co.uk

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

sti