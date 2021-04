Viel wird darüber spekuliert, wann Prinz Harry das erste Mal nach seinem Umzug in die USA nach Europa fliegen wird. Jetzt steht fest: Es wird spätestens im April 2022 so weit sein.

Wegen der Coronapandemie musste die neue Auflage von Prinz Harrys (36) Sportwettbewerb "Invictus Games" zweimal verschoben werden. Eigentlich hätte das Event im Mai 2020 stattfinden sollen. Jetzt gibt es ein neues Datum: 16. bis 22. April 2022. Das gibt die Stiftung "We are Invictus" per Pressemitteilung bekannt.

Besuch bereits schon im Juli 2021?

Ob Prinz Harry schon vorher einen Abstecher in seine alte Heimat England machen wird? Möglich. Am 1. Juli 2021 – an diesem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden – soll eine Statue der Prinzessin im Garten des Kensington Palastes enthüllt werden. Diesen Plan gibt es schon länger und Prinz Harry und Prinz William (38) hatten dafür extra einen Arbeitsausschuss gegründet. Eigentlich hätten die Brüder bei dem Festakt Seite an Seite auftreten sollen. Ob der Plan wegen Corona und der internen Spannungen in der Königsfamilie umgesetzt wird, wird sich zeigen.

