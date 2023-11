Schon bald feiert König Charles seinen 75. Geburtstag. Bei den Feierlichkeiten scheint aber ein ganz wichtiger Gast dieses Jahr zu fehlen: Es heißt, Prinz Harry habe die Einladung abgelehnt.

Das Jahr 2023 hat viele Höhepunkte für König Charles, 74, bereitgehalten. Nach seiner Krönung in der Westminster Abbey im Mai hat er mehrere Premieren als Monarch gefeiert. So hat er vor Kurzem etwa in Kenia seinen ersten Staatsbesuch als König in einem Land des Commonwealth absolviert. In wenigen Tagen steht der nächste Meilenstein an: Charles wird am 14. November 75 Jahre alt. Den besonderen Tag soll der Regent ohne viel Trubel im Kreise seiner Familie verbringen – Prinz Harry, 39, werde allerdings nicht mit seinem Vater feiern.

Ohne Prinz Harry! König Charles feiert wohl nicht mit seinem Sohn

König Charles wolle seinen Ehrentag "familienorientiert" im Clarence House zelebrieren und mit Ehefrau Königin Camilla, 76, Prinz William und Catherine, Princess of Wales, beide 41, sowie weiteren Royals anstoßen. Es soll eine ruhige, kleine Feier werden, sagt eine Quelle gegenüber der britischen "Telegraph". "Seine Majestät macht ohnehin nicht viel Aufhebens um solche Dinge, aber er ist sich [auch] bewusst, dass es in letzter Zeit viele königliche Veranstaltungen gegeben hat. Er ist fest davon überzeugt, dass die Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag minimal ausfallen werden", so der Insider.

Ein wichtiger Gast wird dabei jedoch fehlen: Wie die "Sunday Times" berichtet, habe König Charles seinen Zweitgeborenen zu der privaten Party eingeladen – aber Prinz Harry soll abgelehnt haben, er wird nicht aus Kalifornien anreisen. Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Herzog von Sussex eine Einladung seines Vaters ausgeschlagen haben soll. Am ersten Todestag von Queen Elizabeth, †96, am 6. September 2023 lehnte Harry angeblich auch Charles' Angebot ab, Zeit mit ihm auf Balmoral zu verbringen.

Weiterhin angespanntes Verhältnis zwischen Harry und der Royal Family

Ganz überraschend ist diese Information nicht, immerhin ist das Verhältnis zwischen Harry und der Royal Family seit seinem Rücktritt als Senior Royal angespannt. In den vergangenen Monaten haben der 39-Jährige und Herzogin Meghan, 42, immer wieder gegen das britische Königshaus geschossen: ob in ihrer Netflix-Doku, zahlreichen Interviews oder Harrys Memoiren.

Darunter habe die Beziehung des Aussteiger-Royals zu seiner königlichen Familie weiter gelitten. "Die Kommunikation zwischen dem König und Prinz Harry ist nach wie vor ziemlich schlecht. Sie sprechen nicht viel miteinander", so eine Quelle laut "Telegraph". Traditionell habe König Charles stets sonntags mit seinen beiden Söhnen telefoniert. Während er weiterhin wöchentlich mit William spreche, seien die Unterhaltungen mit Harry immer weniger geworden. Ob sich Harry nach seiner Absage am Geburtstag seines Vaters zu einem Anruf durchringen wird, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, thetimes.co.uk