Ihre erste öffentliche Rede als Royal lief für Meghan Markle nicht wirklich wie erwünscht. Nun verrät ein Freund von Prinz Harry, wieso der Patzer hinter den Kulissen für einen sehr unangenehmen Moment sorgte.

Nur drei Monate, bevor sie Prinz Harry, 39, heiratete, hielt Herzogin Meghan, 42, im Jahr 2018 eine Rede bei den Endeavour Fund Awards. Bei der Veranstaltung werden Menschen geehrt, die im Militärdienst verwundet wurden, sich davon erholen konnten und nun anderen Menschen mit ähnlichen Schicksalen helfen wollen.

Es war Meghans erster öffentlicher Auftritt als zukünftige Herzogin von Sussex und die Aufregung war natürlich groß. Doch bei der Veranstaltung sorgte ein Patzer hinter den Kulissen für mächtig Aufregung.

Herzogin Meghan: Peinlicher Patzer bei Award-Show

So sollte die ehemalige "Suits"-Schauspielerin gemeinsam mit dem Ex-Soldaten Neil Heirtage einen der drei Preise überreichen, doch hatten die beiden bei ihrer Ansprache so ihre Probleme. Gekonnt und souverän meisterte Meghan die Laudatio, doch für den eigentlichen Verantwortlichen des Patzers, David Wiseman, einem guten Freund und Arbeitskollegen von Prinz Harry, war dies eine äußerst unangenehme Situation, für die er sich im Nachgang bei Meghan auch entschuldigte.

David Wiseman: Er war verantwortlich für den unangenehmen Moment

David Wiseman, Direktor der Invictus Games Foundation, spricht jetzt über den unangenehmen Moment der damaligen Miss Markle im "Hello!"-Podcast "A Right Royal Podcast" und wie er die Veranstaltung seiner Ansicht nach vergeigte. "Ich habe bei der Arbeit Mist gebaut!", so Wiseman im Podcast, als er gebeten wird, sich an eine Anekdote zu erinnern und dabei an die Endeavour Fund Awards 2018 in London denken muss.

"Es war das erste Mal, dass Meghan öffentlich als [zukünftige] Herzogin von Sussex sprach. Ich war gerade dabei, die Drehbücher zu schreiben und in letzter Minute kam von ihrem Team eine Bitte um eine Änderung – ja, kein Problem." Sollte man meinen, doch: "Aber sie bekam die alte Version und die neue Version wurde an ihren Co-Moderator geschickt, meinen Kumpel, [Veteran der britischen Armee] Neil Heritage. Und da waren sie auf der Bühne und sie hatten zwei verschiedene Versionen des Drehbuchs", erklärt er, wie es zu dem unangenehmen Patzer kam. Auf der Bühne lachten Meghan und Heritage unangenehm berührt und konnten scheinbar nicht das richtige Blatt Papier auf dem Podium finden, um den "Celebrating Excellence Award" zu überreichen.

Wiseman entschuldigte sich später per SMS

Wiseman scherzt darüber, dass er von seinem Platz in der ersten Reihe neben Harry "ein wenig innerlich gestorben" sei, und sagt, er sei erleichtert, als es das Duo durch den Moment schaffte und im Nachhinein dazu positives Presse-Feedback bekam. Trotzdem war ihm die Sache natürlich äußerst unangenehm und er habe Harry später entschuldigende SMS geschickt. Meghan selbst griff zum Handy und schrieb ihm: 'David, hier ist M, ehrlich, wirklich, wirklich, mach dir darüber keine Sorgen.'" Eine Geste, die David Wiseman berührte und natürlich auch erleichterte: "Sie war einfach so nett."

Herzogin Meghans Hintergrund als Schauspielerin hat sich damals vermutlich als sehr nützlich erwiesen, da sie sich von solch einem unangenehmen Moment nicht beirren ließ, Haltung bewahrte und sympathisch den Patzer weglachte.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

