von Marie Mühlenberg und Helen Kreimer Nun ist auch für Prinz Louis die Schulzeit angebrochen. An seinem ersten Tag zeigt er schon gleich deutlich, dass er jetzt schon viel zu groß ist, um noch von Mama und Papa an die Hand genommen zu werden.

Schon beim Thronjubiläum der Queen zog Prinz Louis mit seiner unbeschwerten Art alle Blicke auf sich. Der Sohn von Prinz William und Herzogin Catherine ist zwar das jüngste von drei Kindern, aber lässt sich trotzdem nicht so schnell einschüchtern – schon gar nicht von der Schule, die er schon über seine Geschwister kennt.

Prinz Louis: Selbstbewusster Start in den neuen Lebensabschnitt

Louis ist auch anscheinend generell nicht so wichtig, ob viele Menschen und Kameras um ihn herum sind. Das stellt er auch an seinem ersten Schultag unter Beweis, als er sich mit seinen Eltern, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf den Weg zum ersten Schnuppertag macht. Selbstbewusst geht er seinen Weg und verbittet sich, dabei noch an die Hand genommen zu werden ...

