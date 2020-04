Prinz William + Herzogin Catherine: Besonderes Osterfest mit den Kindern

Prinz William, 37, und Herzogin Catherine, 38, wünschen sich auch in diesem Jahr ein fröhliches Osterfest für ihre Kinder Prinz George, sechs, Prinzessin Charlotte, vier, und Prinz Louis, eins. Die aktuellen Sorgen durch die Corona-Krise sollen für diesen Zeitraum ein wenig in den Hintergrund gerückt werden. Abstand könnten die Cambridges auf ihrem laut dem britischen Magazin "Hello!" auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk gewinnen. Dort halten sich die Royals bereits seit einiger Zeit auf.

Prinz William & Herzogin Catherine: Ostereiersuche in Norfolk

Der Rückzugsort ist perfekt für ein Abtauchen in eine sorglosere Welt. Hier kann die kleine Familie unbeobachtet auf Ostereiersuche gehen, schöne Spaziergänge unternehmen oder einfach einmal bei einem Spielenachmittag die Seele baumeln lassen.

William, Kate und die süßen Royal-Sprößlinge werden sicherlich ein außergewöhnliches und ein besonders inniges Fest im intimen Familienverbund erleben. Für die Großeltern Prinz Charles, 71, und Herzogin Camilla, 72, aber besonders für Queen Elizabeth, 93, und Prinz Philip, 98, werden die Feiertage wahrscheinlich etwas nachdenklicher ausfallen.

Die königliche Familie feiert getrennt

Traditionell findet sich die gesamte königliche Familie zu den Festtagen auf Schloss Windsor ein. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt nun auch bei den Royals für ein Kontaktverbot untereinander.

Kein gemeinsamer Gottesdienst, keine fröhliche Eierjagd. Gerade für die Queen und ihren Mann dürfte die Trennung von ihren Liebsten am schmerzhaftesten sein, schließlich wissen beide nicht, wie viele gemeinsame Feste ihnen noch zusammen mit Kindern, Enkeln und Urenkeln vergönnt sind.

Queen Elizabeth: "Wir werden uns wiedersehen"

"Auch heute werden viele wieder ein schmerzhaftes Gefühl der Trennung von ihren Liebsten verspüren", formuliert es die Königin in ihrer historischen Ansprache an die Briten am vergangenen Sonntag zur aktuellen Lage.

Doch die Monarchin, die bereits die Not im Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, findet tröstende Worte: "Aber jetzt wie damals wissen wir tief im Inneren, dass es das Richtige ist. Es werden bessere Tage kommen, wir werden uns wiedersehen."

Dank der modernen Technik ganz gewiss bereits früher als gedacht. Es ist anzunehmen, dass die königliche Familie, wie Familien auf der ganzen Welt, trotz der Distanz gerade an Ostern die Nähe zueinander suchen wird. Einen ausführlichen Videoanruf bei den Enkelkindern wird sich bestimmt auch die Queen nicht nehmen lassen.

