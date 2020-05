Prinz William: Sein Privatsekretär wechselt zur Regierung

Prinz William, 37, muss sich von seinem wichtigsten Angestellten verabschieden: von seinem Privatsekretär Simon Case. Seit Juli 2018 ist Case die rechte Hand des Zweiten in der britischen Thronfolge. Nun wechselte dieser zurück zu seinen Wurzeln und unterstützt vorerst die Regierung.

Prinz Williams Privatsekretär wechselt zur Regierung

"Die Rolle des Privatsekretärs des Herzogs von Cambridge ist die ranghöchste Ernennung im Haushalt des Herzogs und der Herzogin von Cambridge im Rahmen der Gesamtverantwortung für die Verwaltung des Haushalts", heißt es 2018 in einem offiziellen Schreiben des Kensington Palastes bei der Ernennung von Case. Prinz William muss jetzt ohne seinen "ranghöchsten" Mitarbeiter auskommen. Wie ein Sprecher des Premierministers bekannt gab, unterstützt Simon Case die Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie. "Simon arbeitet als ständiger Sekretär an der Coronavirus-Reaktion", so der Sprecher. Und weiter:

"Er ist vorübergehend aus dem königlichen Haushalt zu uns versetzt. Er koordiniert insbesondere die Reaktion auf das Coronavirus."

Demnach scheint der Wechsel vom Königshaus zur Regierung vorerst vorübergehend zu sein. Einen genauen Zeitraum nennt der Sprecher nicht. Wie Prinz William zum vorübergehenden Verlust seines Privatsekretärs steht, ist nicht publik. Weiterhin ist unbekannt, ob Case in dieser Zeit ersetzt wird.

Simon Case wieder in der Downing Street No. 10

Bereits vor seiner Anstellung am Hof arbeitete Case für die Regierung. "Simon war in einer Reihe von leitenden Positionen im öffentlichen Dienst tätig, unter anderem als Erster Privatsekretär des Premierministers", so die Mitteilung des Kensington Palastes 2018. Der Sitz des Premierministers, die Downing Street No. 10, ist nur etwas mehr als vier Kilometer vom Kensington Palast entfernt. Für Case dürfte der neue Arbeitsweg also keine Umstände machen.

Für den Mann von Herzogin Catherine, 38, dürfte es allerdings eine große Umstellung werden - besonders in diesem turbulenten Jahr. Durch den Rücktritt von Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, lasten mehr Verpflichtungen auf Williams Schultern. Hinzu kommt seine neue Schirmherrschaft, die Neuorganisation von Terminen aus dem Homeoffice während der Pandemie und das Homeschooling seiner drei Kinder.

Verwendete Quellen: Kensington Palast, Marie Claire

