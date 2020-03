Prinz William: So beschützt er Kate bei ihrem letzten Termin

Ganz wichtig: Abstand halten! Um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, soll man seinen Mitmenschen aktuell am besten nicht zu nahe kommen – gar nicht so einfach, wenn man sich als Herzog und Herzogin bei den Mitarbeitern des Ambulance Centers im englischen Croydon für ihren Einsatz während der aktuellen Krise bedanken will. Vor allem Kate vergisst für einen kurzen Moment alle Vorsichtsmaßnahmen und so muss William in letzter Sekunde dazwischen gehen, als die Herzogin einer Mitarbeiterin die Hand schütteln will. Die Aufnahmen zeigen wir im Video.