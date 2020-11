Prinz William konnte sich einen "passiv-aggressiven" Kommentar nicht verkneifen, als Comedian Jack Whitehall scheinbar mit Herzogin Catherine flirtete.

Prinz William reagiert auf Flirt zwischen Kate und Jack Whitehall

Ist Prinz William, 38, etwa eifersüchtig? Comedian Jack Whitehall, 32, erinnert sich an eine Situation, die sich 2014 bei einem Event zugetragen hat. Der Komiker moderierte die "Royal Variety Performance", bei der das Herzogenpaar im Publikum saß. Jack erwähnte damals, dass er genau wie Herzogin Catherine, 38, das Marlborough College besucht hatte, wenn auch einige Klassen unter ihr. "Ich weiß nicht, ob es derzeit angemessen ist, aber du warst wahrscheinlich mein allererster Schwarm", gestand er der damals schwangeren Herzogin laut "Express".

Der britische Comedian Jack Whitehall kennt Herzogin Catherine aus Schulzeiten. © Gareth Cattermole / Getty Images

Beim persönlichen Treffen im Anschluss an die Show stellte Prinz William den Komiker zur Rede. "Und dann kam William rüber und er war sehr lustig", erinnert sich Jack heute in der "The Jonathan Ross Show". "Denn er war sehr nett, aber sehr passiv-aggressiv: 'Oh, du hast also mit meiner Frau geflirtet. Oh nein, das war sehr, sehr witzig'", stellt Whitehall die Situation nach. "Es war, als würde er sagen: 'Ich könnte dich dafür köpfen lassen'", scherzt er weiter.

