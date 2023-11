Prinzessin Amalia Zieht sie heimlich nach Madrid?

Den Traum vom Unileben in Amsterdam musste Prinzessin Amalia schnell wieder aufgeben. Die Thronfolgerin wird nämlich von der Mafia bedroht. Etwas Freiheit sucht die Kronprinzessin nun in Madrid.

Hinter Prinzessin Amalia, 19, liegen turbulente Monate: 2022 musste die Thronfolgerin nach nur wenigen Wochen aus ihrer Studenten-WG in Amsterdam ausziehen, Grund dafür waren die Bedrohungen der niederländischen Mafia. Eine harte Zeit, wie die Kronprinzessin selbst zugeben musste.

Prinzessin Amalia hat Sehnsucht nach ihrem normalen Leben

"Ich bin mit dem Gedanken in die Studienzeit gegangen, das zu tun, was alle Studenten tun. Leider war die Realität alles andere als das. Ich will ganz ehrlich sein: Es fällt mir immer noch sehr schwer, damit umzugehen. Ich vermisse das normale Leben einer Studentin", so Prinzessin Amalia während der Karibikreise mit ihren Eltern im Februar dieses Jahres. Obwohl sie noch an der Universität Amsterdam studieren würde, könne sie nicht mehr "die Straße entlang und durch ein Geschäft gehen". Normale Alltagsbeschäftigungen, die Amalia immer fehlen. Zudem musste sie wieder bei ihren Eltern auf Schloss Huis ten Bosch einziehen. Ein Grund, wieso die 19-Jährige nun still und heimlich einen Ortswechsel vollzogen hat?

In Madrid genießt die Kronprinzessin ihre Freiheit

Wie das spanische Newsportal "Vanitatis" beobachten konnte, hält sich die Prinzessin in der letzten Zeit auffällig oft in Madrid auf. Zuletzt wurde Prinzessin Amalia am 9. November 2023 zusammen mit ihrer Mutter Königin Máxima, 52, die zwischen dem 7. und 14. November keine offiziellen Termine hatte, in Spaniens Hauptstadt gesehen. Die Monarchin habe die Zeit angeblich genutzt, um nach Madrid zu reisen und einige Tage mit ihrer ältesten Tochter zu verbringen. Zuvor wurde Amalia am 23. Oktober in der spanischen Metropole gesichtet, als sie in einem Supermarkt in der Innenstadt eingekauft hat. Die Tüten habe sie laut "Vanitatis" im Anschluss selber getragen.

Ob die Kronprinzessin tatsächlich heimlich nach Madrid gezogen ist, möchte das Informationsamt der Regierung (RVD) derzeit nicht verraten. Wenn es sich um das Privatleben der Thronfolgerin geht, bevorzuge man Diskretion, so das RVD.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.