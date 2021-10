Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi wurden am 18. September 2021 Eltern einer kleinen Tochter. Jetzt teilt das Paar sein Glück mit der ganzen Welt. Auf Twitter veröffentlicht die frischgebackene Mutter endlich den wundervollen Namen ihrer Tochter und überrascht damit alle Royal-Fans.

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter am Samstag, 18. September 2021, um 23.42 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London bekannt zu geben," hieß es in einem Statement, das der britische Palast zwei Tage nach der Geburt von Prinzessin Beatrices, 33, Tochter in den sozialen Medien veröffentlichte.

Wenige Minuten später meldete sich auch Beatrice höchstpersönlich zu Wort und bedankte sich beim Krankenhauspersonal sowie ihren Hebammen. Ein Foto ihrer kleinen Tochter teilte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht – sie wollte scheinbar auf richtigen Moment warten.

Prinzessin Beatrices Tochter trägt den Namen Sienna Elizabeth

Zwar müssen sich Fans weiterhin gedulden, denn ein erstes Bild des kleinen Royals gibt es noch nicht, allerdings verraten die glücklichen Eltern den Namen und ein zuckersüßes Detail. Auf Twitter veröffentlichen Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, 38, die Fußabdruck des Mädchens und schreiben dazu: "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Tochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi genannt haben. Uns geht es allen gut und Wolfie ist der beste große Bruder für Sienna."

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Damit überrascht das Paar vor allem die Fans, die auf einen traditionellen Namen getippt hatten. Viele setzten auf den Namen von Beatrices Mutter Sarah Ferguson, 60. Der zweite Name ihrer Tochter ist eine Hommage an Beas Großmutter Queen Elizabeth.

Edoardo Mapelli Mozzi: "Unser gemeinsames Leben hat gerade erst begonnen"

Via Instagram meldet sich Edoardo mit der gleichen Aufnahme des Fußabdrucks und sendet mit den dahinterstehenden Zeilen gleichzeitig eine Liebeserklärung an seine Frau und Tochter:

"Unser gemeinsames Leben hat gerade erst begonnen, und ich kann es kaum erwarten, all die wunderbaren Dinge zu sehen, die auf uns warten."

Der Unternehmer ergänzt: "Ich empfinde so viel Liebe und Dankbarkeit für meine wunderbare Frau, Baby Sienna und Wolfie. Dies sind die Tage, die ich nie vergessen möchte." Abschließend richtet der 38-Jährige Worte des Dankes an die Hebammen und das "wunderbare Team des Chelsea und Westminster Krankenhaus", in dem seine Tochter geboren wurde.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quellen: twitter.com, instagram.com