Prinzessin Diana: Ex-Butler veröffentlicht geheime Notiz

Was hätte Prinzessin Diana (†36) zu der Entwicklung ihrer Söhne gesagt? Eine Frage, die sich sicher nicht nur Prinz William, 37, und Prinz Harry, 35, stellt, sondern auch vielen Fans der Royals. Wie gut, dass der ehemalige Butler der "Prinzessin der Herzen" während seines Dienstverhältnisses offenbar das vollkommene Vertrauen der verstorbenen Ex-Frau von Prinz Charles, 71, genießen durfte. Paul Burrell, 61, teilt jetzt über seinen Instagram-Kanal eine rührende kleine Liebeserklärung Dianas an ihre Söhne. In Anbetracht der stürmischen Zeiten, die die beiden Prinzen aktuell anscheinend in verschiedene Richtung wehen, eine tröstende und hoffnungsvolle Botschaft in rauen Zeiten.

Prinzessin Diana: Rührende Worte bedingungsloser Liebe

"Während Harry, Meghan und Archie ein neues Leben beginnen, werde ich an ergreifende Worte erinnert, die Prinzessin Diana mir vor vielen Jahren schrieb", kommentiert der 61-jährige neben einem Foto Dianas mit ihren Söhnen. "Es sind Worte einer Mutter von bedingungsloser Liebe, die heute genauso angebracht sind wie sie es vor über 24 Jahren waren.

Wünsche für William & Harry: Kraft, Wissen und Stabilität

In Dianas unverkennbarer Handschrift steht in der Notiz: "Ich liebe meine Jungs über alles und hoffe, dass die Saat, die ich gesät habe, wachsen wird und die Kraft, das Wissen und die Stabilität bringt, die nötig sind".

Liebevolle Worte, die Prinz William und Prinz Harry sicher dringend gebrauchen können in diesen wegweisenden Monaten. Vielleicht helfen sie dabei, die Brüder trotz der entstandenen Distanz wieder einander näher zu bringen.