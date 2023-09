Beim "Vogue World: London"-Event scheinte die internationale High Society im Theatre Royal Drury Lane. Auch Prinzessin Eugenie war mit von der Partie und posierte mit Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi. Nur von ihrem Ehemann war nicht zu sehen jede Spur.

Am 5. Juni gaben Prinzessin Eugenie, 33, und Jack Brooksbank, 37, die Geburt ihres zweiten Sohnes bekannt. Der kleine Ernest kam bereits am 30. Mai zur Welt – und scheint seine Eltern rund dreieinhalb Monate später so langsam aus der Babypause zu entlassen. Denn: Am 14. September zeigte sich Mama Eugenie zum ersten Mal nach der Geburt wieder in der Öffentlichkeit. Beim Vogue-Event in London strahlte sie neben ihrer Schwester Prinzessin Beatrice, 35, und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, 39. Nur von Jack Brooksbank war nichts zu sehen – wieder einmal.

Prinzessin Eugenie strahlt bei der Vogue World – (fast) allein

Die zweifache Mama trug für das Event ein smaragdgründes Kleid von Fendi und silberne Pailetten-Heels. Auf den Fotos des Abends schaut Eugenie eher ernst in die Kameras. Ein Lächeln scheint ihr für die Fotograf:innen nicht über die Lippen gekommen zu sein. Dafür strahlen Beatrice und Edoardo umso mehr! Eugenies ältere Schwester entschied sich für ein geblümtes Kleid von Richard Quinn, ihr Ehemann für einen weißen Smoking mit schwarzer Hose.

Fast hätten Eugenie, Beatrice und Edoardo die neuen "Fab Four" werden und Prinz William, 41, Catherine,Princess of Wales, 41, Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, beerben können. Für diesen Spitznamen hätten sie allerdings zu viert sein müssen: Jack Brooksbank ist das fehlende Puzzleteil. Er scheint seinen Liebsten an diesem Tag einen freien Abend nur für sich gegönnt zu haben. Ob er anderweitig verhindert war oder zu Hause auf die gemeinsamen Söhne aufgepasst hat, ist nicht bekannt.

Jack Brooksbank fehlt nicht zum ersten Mal

Es sind allerdings nicht die ersten Fotos, auf denen Eugenie allein lächeln muss. Vor rund einer Woche teilte die deutsche Influencerin Caro Daur, 28, mehrere Urlaubsfotos von ihrer Reise nach Kenia. Und Überraschung: Neben ihr strahlte plötzlich Prinzessin Eugenie in die Handykamera! Von diesem freundschaftlichen Urlaub war auf Eugenies Account selbst zwar nichts zu sehen, dafür veröffentlichte aber Caro mehrere Fotos, unter anderem auch ein Gruppenfoto. Und auch dort fehlte von Jack Brooksbank jede Spur. Aber wer weiß: Vielleicht stand er einfach nur hinter der Kamera ...

