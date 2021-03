Prinzessin Eugenie dankt ihren Geburtstagsgratulanten mit zwei neuen, bezaubernden Fotos von Baby August.

Prinzessin Eugenie, 31, begeistert ihre Familie und Freunde mit neuen Familienfotos von ihrem sechs Wochen jungen Baby August und Ehemann Jack Brooksbank, 34. Um sich für all die lieben Glückwünsche zu bedanken, die sie am Dienstag, dem 23. März, zu ihrem 31. Geburtstag erhielt, teilt Eugenie zwei zauberhafte neue Fotos von ihrem Familienglück auf Instagram.

Prinzessin Eugenie: "Ich habe das beste Geschenk bekommen, das ich mir hätte wünschen können!"

"Danke für all die Geburtstagsliebe gestern. Ich habe das beste Geschenk bekommen, das ich mir hätte wünschen können!!" schreibt sie unter ein Foto, das sie glücklich strahlend mit Mann Jack und Baby August zeigt. Das sechs Wochen alte Neugeborene trägt einen weißen Strickpullover, der auf der Rückseite in Blau mit seinem Namen bestickt ist. Auf einem zweiten Foto schaut August direkt in die Kamera, während er sich an die Schulter seines Vaters kuschelt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Baby August ist für Eugenie der absolute Traum

Eugenie und Jack nannten ihren Sohn, der an elfter Stelle der Thronfolge steht August Philip Hawke. Bei der Wahl des zweiten Vornamens ihres Sohnes ehrte das Paar Eugenies Großvater, Prinz Philip, 99. Kurz nach Augusts Geburt am 9. Februar 2021, stellte die Tochter von Prinz Andrew, 61, und Sarah Ferguson, 61, ihr erstes Kind der Welt ganz modern per Instagram vor: "Wir wollen Ihnen August Philip Hawke Brooksbank vorstellen", schrieb Eugenie. "Vielen Dank für so viele wundervolle Nachrichten. Unsere Herzen sind voller Liebe für diesen kleinen Menschen, Worte können das nicht ausdrücken. Wir freuen uns, diese Fotos mit Ihnen teilen zu können.” Aufgrund ihrer früheren Wirbelsäulenoperation wegen Skoliose musste die Geburt per Kaiserschnitt erfolgen, doch Palast-Insider berichten gegenüber "People Magazine", es gehe Eugenie gesundheitlich inzwischen wirklich gut: "Sie ist so glücklich und ihr Baby ist ein absoluter Traum," so der Insider.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quellen: People Magazine, The Daily Mail, Instagram