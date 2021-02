Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank sind am 9. Februar 2021 zum ersten Mal Eltern geworden. Welchen Namen der Sohn des Paares tragen könnte.

Die britische Königsfamilie setzt nicht nur im Alltag, sondern auch bei der Benennung ihrer Babys auf Tradition. Die Kinder erhalten in der Regel mehrere Namen, die von Verwandten, Paten oder früheren Monarchen übernommen werden.

Prinzessin Eugenie: Diesen Namen könnte ihr Sohn erhalten

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank könnten ihren Sohn zum Beispiel James oder Arthur nennen – das sind die Favoriten englischer Buchmacher. Weitere Namen-Tipps mit royalem Bezug lauten Edward, Albert, Henry, Frederick und George. Schöner Zufall: Den Namen George trägt auch der Vater von Jack. Allerdings: Sowohl George als auch Henry dürften unberücksichtigt bleiben, denn junge Träger dieser Namen gibt es mit Prinz George von Cambridge und Prinz Harry (gebürtig Prinz Henry) in der Königsfamilie schon. Vielleicht reicht es für einen Zweit- oder Drittnamen.

Als Außenseiter wird Andrew, der Name von Eugenies Vater, gehandelt. Grund ist der Jeffrey-Epstein-Skandal. Besser steht es für Philip: Eugenies Großvater feiert im Juni 2021 seinen 100. Geburtstag und welch schöneres Geschenk gäbe es, als seinen neunten Urenkel nach ihm zu benennen? Es gibt jedoch Konkurrenz von Jacks Großvater.

Wird das Baby "Stamp" heißen?

Britische Medien sind sich sicher, dass Prinzessin Eugenie ihrem neugeborenen Sohn einen ungewöhnlichen Zweitnamen geben wird: Stamp (auf Deutsch heißt das "Briefmarke" oder auch "Stempel"). Der Name ist eine Hommage an den Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von Jack Brooksbank. Stamp Brooksbank war Mitte des 18. Jahrhunderts Gouverneur der "Bank of England".

Moderne Namen für das royale Baby

Sowohl Prinz Harry (nannte seinen Sohn Archie Harrison) als auch Zara Tindall (ihre Töchter heißen Lena und Mia) haben gezeigt, dass es bei den Vornamen nicht immer traditionell zugehen muss und auch Eugenie ist ein kein gewöhnlicher Name. Vielleicht bevorzugen die werdenden Eltern ebenfalls eine moderne, gewöhnliche Variante? Das zumindest deutet ein Insider gegenüber dem Magazin "Vanity Fair" an.

Nicolas käme zum Beispiel in Frage, die männliche Form von Nicola (Jacks Mutter). Weitere Namen aus dem Kreis der Familien lauten Michael (Großvater von Jack mütterlicherseits) sowie Ronald (Großvater von Eugenie mütterlicherseits). Die Briten werfen in den Wettbüros außerdem Oliver, Hugo und Thomas in die Waagschale. Thomas würde neben dem Aspekt der Modernität auch einen familiären Bezug zur Familie Brooksbank herstellen: Es ist der Name von Jacks Bruder.

Dieser Artikel ist vorab auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quelle:eigene Recherche