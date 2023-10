Es ist ein großer Schritt für Prinzessin Ingrid Alexandra: Die Thronerbin soll das elterliche Zuhause verlassen und eine eigene Wohnung in einem angesagten Viertel Oslos bezogen haben.

Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon, beide 50, müssen jetzt ganz stark sein: Ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra, 19, hat Gut Skaugum in der Kommune Asker südwestlich von Oslo verlassen, wie die norwegische Illu "Se og Hør" erfahren haben will. Das gemütliche Familienheim inmitten von Wiesen und Wäldern soll die Prinzessin gegen ein Ausgehviertel im belebten Herzen von Oslo ausgetauscht haben, berichtet die Publikation weiter.

Prinzessin Ingrid Alexandra: Umzug in angesagtestes Viertel

Die Thronerbin soll sich im Stadtbezirk Grünerløkka niedergelassen haben, eines der angesagtesten Viertel in Oslo, das bekannt ist für Street-Art, schicke Bars, angesagte Tanzclubs, Secondhandshops, Wochenendmärkte und gemütliche Cafés. Obwohl der Hof die Frage von "Se og Hør" bezüglich Ingrid Alexandras angeblichem Umzug bisher nicht kommentiert hat, stellt Ulf André Andersen, Chefredakteur Illu, bereits Überlegungen an, was die Prinzessin zu ihrem Umzug nach Grünerløkka bewogen haben könnte. Schließlich liegt der Stadtteil mehrere Kilometer entfernt von ihrem neuen Arbeitsort, der Uranienborg-Schule, entfernt. Dort arbeitet die 19-Jährige seit dem Herbst als Schulassistentin.

Ein großer Schritt für Ingrid Alexandra

Überrascht ist Ulf André Andersen von dem neuen Wohnort der Prinzessin jedoch nicht, Ingrid Alexandra habe sich längst als "taffes, furchtloses und abenteuerlustiges Mädchen" etabliert. Trotzdem sei der Schritt zu einer ersten eigenen Wohnung inmitten von Grünerløkka – und nicht im Westen der Stadt – ein besonders großer, schließlich muss rund um die Uhr für die Sicherheit der Royal gesorgt werden.

Durch ihren Umzug in den Osten der Stadt werde Ingrid Alexandra einen Eindruck davon erhalten, in einer Umgebung mit Menschen zu leben, "die nicht mit einem silbernen Löffel im Mund" geboren wurden, schreibt der Chefredakteur weiter. Dass die Prinzessin mehr als bodenständig ist, hat sie allerdings bereits vor einigen Jahren bewies, als Ingrid Alexandra in einem Osloer Hafenrestaurant angestellt war, um dreckiges Geschirr abzuwaschen.

