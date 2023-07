Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia können es mit Sicherheit kaum erwarten: Laut spanischen Medien soll es im August zu einem großen Familientreffen auf Mallorca kommen. Das wäre das erste Mal nach fünf Jahren.

Ganze fünf Jahre ist es her, dass sich die Enkelkinder der einstigen spanischen Königin Sofia, 84, gemeinsam für ein Foto in der Öffentlichkeit versammelten. Am 19. Mai 2018 besuchten Sofia, Königin Letizia, 50, mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor, 17, und Prinzessin Sofia, 16, sowie die Kinder von König Felipes, 55, Schwestern Infantin Cristina de Borbón, 58, und Infantin Elena, 59, das Musical Billy Eliot im Nuevo Alcala Theater in Madrid.

Nun soll das nächste große und vor allem seltene Familienevent bevorstehen: Nach Angaben des spanischen Newsportals "Vanitatis" soll es in der ersten Augustwoche im Marivent-Palast in Palma, der mallorquinischen Sommerresidenz des spanischen Königspaares, zu einem Cousinen- und Cousintreffen kommen.

Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia erwarten einen spannenden Sommer

Die Vorbereitungen zum Wiedersehen der spanischen Königsfamilie sollen in vollem Gange sein. Letizia, Felipe und seine Schwestern würden bereits tief in der Planung stecken. Die emeritierte Königin Sofia soll ganz aufgeregt sein, will "Vanitatis" wissen. Angeblich plane sie am 15. Juli auf der Baleareninsel Mallorca einzutreffen, was ihr genügend Zeit geben würde, den Palast für die Ankunft ihrer Kinder und geliebten Enkel vorzubereiten.

Eine Seltenheit: Die spanische Königsfamilie zeigte sich geschlossen im Mai 2018 beim Musical Billy Eliot im Nuevo Alcala Theater in Madrid. © Dana Press

Ein Treffen wie dieses habe es schon seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr gegeben, berichtet "Vanitatis". Das letzte Mal haben sich alle an Sofias 80. Geburtstag im November 2018 zusammengefunden. Lediglich Sofias Bemühungen hätten es ermöglicht, dass Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia ihre Cousins Felipe Juan Froilán, 24, Miguel, 21, Pablo, 22, sowie Juan Urdangarin, 23, und ihre Cousinen Irene Urdangarin, 18, und Juans Schwester Victoria Federica de Marichalar y de Borbón, 22, wiedersehen. Eine absolute Seltenheit. Das Achtergespann soll sich übrigens sehr gut verstehen. Vor allem das Verhältnis von Irene zu Leonor und Sofia ist besonders eng.

Nur einer fehlt beim Zusammentreffen

Einziger Wermutstropfen: Nur Altkönig Juan Carlos, 85, der mittlerweile im Exil in Abu Dhabi lebt, soll laut "Vanitatis" wahrscheinlich das Familientreffen verpassen, obwohl er Ende Juli 2023 plant, an den Regatten in Sanxenxo, eine spanische Gemeinde in der Region Galicien, teilzunehmen.

Dennoch sollen Juan Carlos und Sofia einen absoluten Bezugspunkt für die Enkelkinder darstellen, insbesondere für die Kinder von Elena und Cristina. Ein Insider behauptet: "Alles, was sie sagen oder tun, hat großen Einfluss auf das Leben der Kinder." Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass es Aufnahmen der privaten Zusammenkunft geben wird.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: vanitatis.elconfidencial.com, Dana Press