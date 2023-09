Vor über zehn Jahren löste Prinzessin Madeleine ihre Verlobung mit Jonas Bergström, weil er untreu war. Nun, einige Zeit später, ist dieser mit der ehemaligen Freundin von Madeleine glücklich verheiratet.

Am 11. August 2009 verkündeten Prinzessin Madeleine, 41, und ihr damaliger Partner Jonas Bergström, 44, ihre Verlobung. Nur wenige Monate später löste die schwedische Royal ihre Beziehung jedoch auf, weil Bergström ihr untreu war. Madeleine zog daraufhin nach New York um, um das Liebesaus zu verkraften. Zu ihrem Freundeskreis gehörte damals auch Stephanie af Klercker, 40. Die beiden Frauen kennen sich aus ihrer Jugend. 13 Jahre nach Madeleines Trennung von Bergström ist es ausgerechnet ihre ehemalige Freundin Stephanie, die wieder Schlagzeilen macht – weil sie so erfolgreich wie nie ist.

Prinzessin Madeleine: Ihre ehemalige Freundin Stephanie Bergström feiert den Erfolg

Der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning" zufolge soll es unter anderem Stephanie gewesen sein, die Madeleine nach der aufgelösten Verlobung tröstete und ihr in New York zur Seite stand. Ihre Freundschaft hinderte die Unternehmerin nicht daran, sich in Madeleines Ex-Verlobten Jonas Bergström zu verlieben. 2011 kamen sie zusammen, 2013 fand ihre Hochzeit statt. Der Beginn ihrer bis heute andauernden Ehe bedeutete gleichzeitig aber auch das Ende der Freundschaft von Stephanie und Madeleine.

Prinzessin Madeleine und Jonas Bergström verkündeten ihre Verlobung am 11. August 2009 auf Schloss Solliden. © Dana Press

Im selben Jahr, in dem sich Stephanie in Jonas verliebte, gründete die ehemalige Freundin der schwedischen Prinzessin das Modelabel "Soft Goat". Gemeinsam mit ihrem Freund Erik Magnuson stellt Stephanie unter der Marke Kaschmirkleidung her. Und das mit großem Erfolg: Sogar Prinzessin Victoria, 46, und Prinzessin Sofia, 38, trugen bereits Stücke aus Stephanies und Eriks Kollektionen. In 2022 erzielte Stephanies Firma einen Gesamtumsatz von 81,3 schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 6,9 Millionen Euro). Die "Founder Alliance" zeichnete Stephanie und Erik als Gründer:innen des Jahres aus.

Stephanie und Jonas Bergström von Louise Gottlieb, einer engen Freundin von Prinzessin Madeleine. © Dana Press

Stephanie und Jonas Bergström haben zusammen ihr Happy End gefunden

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2013 scheint es für Stephanie und Jonas Bergström stetig aufwärtszugehen. Nicht nur mit ihrer Firma feiert die Unternehmerin stolze Erfolge, auch im Privatleben läuft es gut: Mit seinen drei Kindern wohnt das Ehepaar in einer großzügigen Villa auf der Insel Djurgården in Stockholm.

Stephanie und Jonas Bergström wohnen in der Villa Stora Astringe am Royal Djurgården in Stockholm. © Dana Press

Während ihrer Zeit in New York lernte Prinzessin Madeleine ihren heutigen Ehemann Chris O'Neill, 49, kennen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder und planen einen Umzug von den USA in Madeleines Heimat, Schweden. So dürfte jeder mittlerweile sein Happy End gefunden haben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: svenskdam.se, softgoat.com