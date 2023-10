Prinzessin Madeleine + Chris O'Neill Ihre beste Freundin Sofi Fahrman heiratet

Fröhliche Neuigkeiten für Prinzessin Madeleine: Ihre beste Freundin Sofi Fahrman hat geheiratet. Die große Feier fand mit unzähligen geladenen Gästen in Venedig statt.

Es war eine Hochzeit der Extraklasse: Sofi Fahrman, 43, hat ihrem Partner bei einer romantischen Trauung in Venedig das Jawort gegeben. Dieser Anlass dürfte auch Prinzessin Madeleine, 41, und Chris O'Neill, 49, in die italienische Lagunenstadt gezogen haben, immerhin zählt Sofi zu den engsten Freundinnen der Prinzessin.

Prinzessin Madeleines beste Freundin heiratet in Venedig

Mit traumhaften Fotos teilt die schwedische Journalistin die tollen News via Instagram mit der Welt. Eine erste Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt sie in einem körperbetonten Bandeaukleid mit Schleifen beim Tanzen mit ihrem Liebsten. Über ihnen leuchtet der Schriftzug "Sofi und Filip" mit einem Herzen auf.

Ein weiteres Posting zeigt die wunderschöne Braut dann an ihrem großen Tag. In einem weißen Hochzeitskleid mit Korsage und üppigem Rock mit Blütenstickereien und langem Schleier posiert sie an einer marmornen Treppe. Gemeinsam mit den Brautjungfern, die champagnerfarbene Kleider tragen, geht es auf ein Boot. Die Blumenmädchen tragen geblümte Kleider und Kränze im Haar.

"Langsam wachen wir aus einem Märchen auf. Voller Energie, voller Liebe und Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden", schreibt Sofi zu der Bilderreihe und führt aus: "Wir haben während Covid geheiratet, und jetzt konnten wir endlich die Liebe mit all unseren Freunden und unserer Familie feiern. Unvergesslich."

Bleiben Madeleine und Chris heimlich in Italien?

Zu den Gästen bei der großen Hochzeitsfeier in Italien könnten auch Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill gezählt haben. Dass die dreifache Mutter sich die Trauung ihrer besten Freundin entgehen lassen würde – kaum vorstellbar. Im Juni hielt sich Madeleine in ihrer Heimat Schweden auf, als Sofis Sohn seinen ersten Geburtstag feierte. Es ist also naheliegend, dass die 41-Jährige auch diesen besonderen Meilenstein im Leben ihrer guten Freundin mit ihr feierte.

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.