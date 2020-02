Prinzessin Madeleine: So groß ist Tochter Leonore schon geworden!

Prinzessin Madeleine von Schweden ist stolz. Denn ihre älteste Tochter hat heute Geburtstag! Prinzessin Leonore ist mittlerweile schon sechs Jahre alt. Und zu diesem besonderen Anlass hat ihre Mutter ein privates Foto von ihr auf Instagram geteilt.

Und darauf ist die "kleine" Leonore ja kaum wiederzuerkennen! Es kommt uns vor, als wäre es gerade erst gestern gewesen, dass sich das Mädchen noch schüchtern auf Mamas Arm versteckt hat, um dem Blitzlichtgewitter zu entkommen. Jetzt ist sie schon im Schulalter – und wirkt schon richtig selbstbewusst!

Prinzessin Madeleine gratuliert Tochter Leonore zum Geburtstag

Prinzessin Leonore schaut auf dem Foto direkt in die Kamera, ihre Augen wirken verträumt, die Mundwinkel deuten ein winziges Lächeln an. In ihrem hellblauen Sommerkleid fügt sich die Kleine harmonisch in den meeresblauen Hintergrund ein. Das Bild sieht nicht nur wunderschön und unbeschwert aus, es macht auch Lust auf Sommer. Im Heimatstaat der Familie, Florida, sind bereits um die 25 Grad. Was für ein schönes Geburtstagswetter!

Herzlichen Glückwunsch an unseren kleinen Sonnenschein! Du bringst uns jeden Tag zum Lächeln!!

Mit diesen Worten gratuliert Prinzessin Madeleine von Schweden ihrer Tochter offiziell auf Instagram – wir sind uns sicher, dass Zuhause noch eine private Geburtstagsparty stattfindet. Unter dem Beitrag sammeln sich schon jetzt Glückwünsche von überall auf der Welt. Wir wünschen der kleinen Prinzessin Leonore einen tollen Tag!

Prinzessin Madeleine: Daten und Fakten

Prinzessin Madeleine von Schweden ist die Herzogin von Hälsingland und jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

Sie wurde am 10. Juni 1982 in Drottningholm, Schweden, geboren

Seit 2013 ist Prinzessin Madeleine mit Christopher O'Neill verheiratet, gemeinsam hat das Paar vier Kinder.

verwendete Quelle: Instagram