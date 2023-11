Das norwegische Kronprinzenpaar schenkt seinen Fans exklusive Einblicke hinter die königlichen Kulissen: Für eine neue dreiteilige Dokumentation zeigen sich Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit privat wie nie. Der erste Teil wurde nun ausgestrahlt.

Schon im Trailer zu ihrem neuen TV-Projekt wird deutlich: Prinz Haakon, 50, und Prinzessin Mette-Marit, 50, lachen für ihr Leben gern! Immer wieder sind die beiden in Einstellungen nebeneinander sitzend auf einem Sofa zu sehen. Hier und da sind es die Kommentare von Mette-Marit, die Haakon herzlich zum Lachen bringen. "Alle fragen mich ständig, wie es ist, 50 zu werden, aber ich habe es so satt, daran zu denken, dass ich 50 werde. Können wir nicht einfach aufhören, darüber zu reden?", scherzt der Thronfolger. "Du willst nicht darüber reden, und ich will nicht darüber reden", stimmt ihm Mette-Marit gut gelaunt zu.

Prinz Haakon + Prinzessin Mette-Marit erobern Seite an Seite das TV

Die neue dreiteilige Dokumentation der norwegischen Royals trägt den Namen "Kronprinsparet – vårt Norge" (zu Deutsch: "Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen"). Grundlage für die Dreharbeiten sind Reisen durch ihr Heimatland, die Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit im Rahmen ihrer 50. Geburtstage unternahmen. Um den Fokus von seinem runden Ehrentag abzulenken, erklärt Haakon laut der norwegischen Website "Hänt" humorvoll: "Also dachte ich, wir könnten durch Norwegen fahren und ein Filmteam mitnehmen, um stattdessen unser Norwegen zu zeigen."

Der besondere Charme der dreiteiligen Dokumentation: Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit haben während ihrer Reisen bei Norweger:innen im ganzen Land an der Tür geklingelt – ein königlicher Überraschungsbesuch par excellence! "Wie hätten Sie reagiert, wenn das Kronprinzenpaar plötzlich an der Tür geklingelt hätte? Das durften einige Norweger erleben", heißt es im Instagram-Beitrag des TV-Senders "TV 2", der die Dokumentation produziert hat und ausstrahlt.

Expertin ist sich sicher: Doku "wird den Leuten gefallen"

Die Adelsexpertin Caroline Vagle durfte die ersten Minuten der Dokumentation bereits vorab sehen. Sie erklärt gegenüber der schwedischen Website "Se og Hør": "Ich habe die erste Folge gesehen und fand sie gut. Der Kronprinz und die Kronprinzessin wirken natürlich und entspannt, und ich denke, das wird den Leuten gefallen." Sie lobt besonders das Verhalten zwischen Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit untereinander. "Vielleicht vor allem, um den Umgangston zwischen den beiden zu sehen. Man bekommt auch einen Einblick in ihre Arbeit, wenn sie durch Norwegen reisen, und lernt einige Norweger kennen, die ihre Geschichten erzählen."

Prinzessin Mette-Marit: "Wir sind ein gutes Team, aber ..."

In der Dokumentation sagt Haakon an einer Stelle, dass er und Mette-Marit "sich gut ergänzen". Auch das Wahrnehmen von Terminen als Duo empfinde er als äußerst positiv. "Es ist viel schöner, gemeinsam zu reisen. Ich genieße es sehr, mit ihr zusammenzuarbeiten." Doch es laufe "nicht immer glatt", denn die Prinzessin sagte: "Wir sind ein gutes Team, aber ab und zu kann es ein bisschen hitzig werden. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir ein großes Gefühl der Sicherheit haben, weil wir seit fast 22 Jahren zusammenarbeiten." Prinzessin Mette-Marit erklärt weiter, dass sie Haakon so gut kennt und sofort weiß, was ihn ärgert.

In der Dokumentation erfährt man über die Kronprinzessin auch, dass sie vor offiziellen Aufträgen oft nervös wird, besonders an langen Tagen, an denen viel auf dem Programm steht und obendrein noch Interviews anstehen. Doch ihr Ehemann schafft Abhilfe. "Haakon ist gut darin, dies zu erkennen und einfach seine eigene Energie zu steigern", lobt sie. Der Kronprinz wiederum lobt die Fähigkeit seiner Frau, "echt" zu sein, wenn sie Menschen treffen.

Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit sind die Sympathieträger Norwegens

Weiter betont Adelsexpertin Caroline Vagle, dass die Doku des Kronprinzenpaares nicht mit TV-Projekten von anderen Royals vergleichbar ist. So haben Prinzessin Märtha Louise, 52, und ihre Töchter, Maud Angelica Behn, 20, und Leah Isadora Behn, 18, jeweils schon für eigene Reality-Serien vor den Kameras gestanden. "Ich glaube nicht, dass man das mit der Art von Sendungen vergleichen kann, an denen Prinzessin Märtha Louise und ihre Kinder teilnehmen, die Reality-Shows sind", so Vagle. Sie merkt an, dass Märtha-Louise, Maud und Leah "ja auch keine offizielle Rolle zu erfüllen" hätten – ganz im Gegensatz zu Haakon und Mette-Marit, die als Kronprinzenpaar die Thronfolger:innen Norwegens sind.

