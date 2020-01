Beim Besuch der Trevor Life Gala in Beverly Hills haben sich die beiden Turteltauben Heidi Klum und Tom Kaulitz so richtig in Schale geworfen. Heidi im edlen weißen Fransen-Kleid im Look der 20er Jahre. Tom im dunkelblauen Anzug und schwarzen Lackschuhen passt perfekt zum Look seiner Frau.