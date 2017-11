Queen Elizabeth & Prinz Philip: Das ist das Geheimnis ihrer Ehe

Was für ein Meilenstein für Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. Am 20. November 2017 feiert das royale Ehepaar seinen 70. Hochzeitstag. Und hinter dieser langen Zeit verbirgt sich eine romantische Liebesgeschichte.

1939 soll die damals 13-Jährige ein Auge auf Philip, ihren Cousin dritten Grades, geworfen haben. Sie war gerade auf einer Ferienfahrt mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margaret. Dabei machten sie auch am Marine-College in Dartmouth Halt, wo ihre Eltern einer offiziellen Feier beiwohnten und sie und Margaret vom Kadetten Philip bespaßt wurden.

"Sie konnte die Augen nicht von ihm lassen!"

Es war Liebe auf den ersten Blick. Eine Gouvernante erzählte später, dass Elizabeth "ihre Augen nicht von ihm lassen konnte". Die beiden begannen kurz darauf angeblich, sich Liebesbriefe zu schicken, bis sie am 9. Juli 1947 schließlich ihre Verlobung bekannt gaben und am 20. November desselben Jahres heirateten.

Ihre Liebe war aber nicht immer gern gesehen. Das lag zum einen an der deutschen Verwandtschaft des Bräutigams, die nach dem zweiten Weltkrieg vielen übel aufstieß. Zum anderen lag es aber auch an seinem Freigeist. Mit seiner unerschrockenen Art und seinen Witzchen eckte Philip so manches Mal in den royalen Kreisen an.

Queen Elizabeth aber weiß wohl bis heute genau das an Prinz Philip zu schätzen und hielt stets zu ihm. Was ihre Ehe sonst noch so außergewöhnlich macht, verraten wir euch oben im Video - gleich anschauen!